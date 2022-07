Landsberg

Wird der Denkmalschutz in Landsberg abgeschafft?

Auf dieser Fläche im Norden der Schlossbergschule in Landsberg ist der Anbau geplant. Darunter werden bedeutende Bodendenkmäler vermutet, die bis in die Zeit um 1500 vor Christus zurückreichen.

Plus Am Donnerstag will der Historische Verein eine Bürgerinitiative gegen einen Anbau im Norden der Landsberger Schlossbergschule gründen. Der Stadtheimatpfleger bezieht klar Stellung und sorgt sich um die historische Altstadt.

Von Thomas Wunder

„Rettet den Landsberger Schloßberg“ – dieses Motto hat sich der Historische Verein auf die Fahnen geschrieben. Um einen Anbau an die Schlossbergschule im Norden zu verhindern, ist am Donnerstagabend die Gründung einer Bürgerinitiative und der Start eines Bürgerbegehrens vorgesehen. Kritik an dem Vorhaben der Stadt wird auch von Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus laut. Er spricht nicht nur von einer Katastrophe für die bedeutsamen Bodendenkmäler im nördlichen Bereich des Schlossbergs, sondern kritisiert auch die Abkehr vom jahrzehntelangen Umgang mit der Altstadt mit einem besonderen Augenmaß für den Denkmalschutz.

