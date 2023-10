Landsberg

16:01 Uhr

Wird der Prozess gegen den Arzt aus Kaufering früher beendet?

Plus Die Verhandlung wegen falscher Maskenatteste in Landsberg wird fortgesetzt. Vier Zeugen sagen diesmal aus.

Von Gerd Lodenkämper

Auch am dritten Tag der Schöffengerichtsverhandlung gegen einen Kauferinger Arzt und Homöopathen machten die meisten Zeugen wieder von ihrem Recht zur Aussageverweigerung Gebrauch. Außerdem waren drei Zeugen erst gar nicht im Landsberger Amtsgericht erschienen. Gegen sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ordnungsgelder verhängt – zwei von ihnen, die schon einmal der Ladung nicht gefolgt waren, müssen 500 Euro, derjenige, der erstmalig unentschuldigt nicht kam, 300 Euro bezahlen.

Immerhin gab es dieses Mal vier Zeugen, die nicht von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machten. Bemerkenswert darunter war die Aussage eines in Wessling wohnenden 51-Jährigen, der schon nach zwei bis drei Minuten Tragens der Maske über Atemnot klagte. Da weder er noch seine Lebensgefährtin ein Auto besitzen, sah er sich nicht in der Lage, einen Arzt aufzusuchen, um sich von der Maskenpflicht befreien zu lassen. Dann erfuhr er bei einem Jugendtreff, dass ein Arzt in Kaufering auch aufgrund lediglich telefonischer Beratung von der Pflicht zum Tragen der Maske befreie. Er habe in der Praxis angerufen und der Angeklagte selbst habe ihm erklärt, „wenn Sie mir versprechen, dass Sie das nicht weitererzählen, würde ich eine Ausnahme machen“. So geschah es dann auch.

