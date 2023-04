Landsberg

vor 26 Min.

Wird in der Gartenstraße in Landsberg zu schnell gefahren?

Plus Die Gartenstraße in Landsberg ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Das ignorieren einige Autofahrer, kritisiert ein Anwohner.

Von Thomas Wunder

Die Gartenstraße in Landsberg ist eine besondere Straße. Sie ist relativ eng, es gibt keinen Bordstein, alles erinnert ein bisschen an eine Kleingartensiedlung, die sich zum Wohnviertel entwickelt hat. Doch die Probleme eines verkehrsberuhigten Bereichs sind die gleichen wie in anderen Straßen in Landsberg. Es gibt Beschwerden, dass zu schnell gefahren wird.

Günther Geisel wohnt seit vier Jahren in der Gartenstraße. Der 72-Jährige sagt, dass dort etliche Autofahrer und Paketdienstfahrer zu schnell unterwegs sind. Und das sei gefährlich, schließlich sei man aufgrund des fehlenden Bordsteins bei der Ausfahrt aus seinem Grundstück gleich auf der Straße. Zwar werde am Beginn und am Ende der Gartenstraße mit einem Schild und einer Markierung auf den verkehrsberuhigten Bereich hingewiesen, in seinen Augen reiche das aber nicht, um die Raser auszubremsen. Er spricht sich für bauliche Maßnahmen aus, etwa Wellen oder Schwellen.

