Wirt kündigt seinen Abschied an: Wie geht es im „Süßbräu“ weiter?

Das „Süßbräu“ an der Alten Bergstraße ist vielleicht die letzte Traditionsgaststätte in Landsberg.

Plus Die Familie Matheis betreibt seit 1918 die Traditionsgaststätte am Bayertor in Landsberg. Jetzt kündigt Wirt Johannes Matheis seinen Abschied zum Jahresende an.

Von Thomas Wunder

Es ist vielleicht das Traditionsgasthaus in Landsberg schlechthin: das „Süßbräu“ gleich neben dem Bayertor. Vor vier Jahren feierte die Wirtsfamilie Matheis ein besonders Jubiläum. Denn am 26. Januar 1918 ging das Süßbräu in den Besitz der Familie über. Seit 2016 wird es in vierter Generation von Johannes Matheis geführt. Doch der 35-Jährige kündigt seinen Abschied zum Jahresende an. Gegenüber unserer Redaktion nennt er private Gründe für seine Entscheidung. Ob das Gasthaus weiter bestehen bleibt, sei offen.

