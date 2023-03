Landsberg

Wo findet der Landsberger Christkindlmarkt 2023 statt?

Plus 2022 fand der Landsberger Christkindlmarkt auch auf Roßmarkt und Infanterieplatz statt. Bleibt das so? Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Wegen der Corona-Pandemie gab es zwei Jahre lang keinen Christkindlmarkt in Landsberg. Auch die Idee einer über die Innenstadt verteilten Stadtweihnacht scheiterte am generellen Verbot des Freistaats. Im Dezember vergangenen Jahres lockten dann wieder Buden und weihnachtliche Stimmung nach Landsberg. Der Christkindlmarkt fand aber nicht mehr nur wie früher auf Hellmairplatz, Hauptplatz und in der Ludwigstraße statt, sondern auch am Roßmarkt und Infanterieplatz. Was viele Besucherinnen und Besucher freute, sorgte teils für Kritik bei den Fieranten. Jetzt soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend entscheiden, wie es heuer weitergeht. So wie vergangenen Dezember oder so wie früher?

