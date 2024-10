Wo kommt unser Wasser her?

Rainer Förstl von den Stadtwerken Landsberg KU nahm die Gruppe in Empfang. Die Stadtwerke Landsberg KU versorgen das Stadtgebiet Landsberg am Lech mit dem wichtigen Lebensmittel Wasser und haben die Betriebsführung umliegender Zweckverbände und Gemeinden. "Jährlich pumpen wir etwa 2,5 Millionen Kubikmeter reines Quell- und Grundwasser durch ein circa 200 Kilometer langes Wassernetz. Damit können wir rund 30.000 Bürger täglich mit Wasser versorgen, das nicht aufbereitet werden muss,“ so .

Icon Vergrößern Die Gruppe begutachtet den Sandfang. Foto: Hans Bucsek Icon Schließen Schließen Die Gruppe begutachtet den Sandfang. Foto: Hans Bucsek

Die Stadtwerke Landsberg KU haben nach sorgfältiger Prüfung einen Ort erschließen können, an dem ein technisch aufwendiger, effizienter Horizontalbrunnen gebaut werden konnte. So sprudelt das Wasser heute an vielen Stellen oberhalb der Teufelsküche aus dem Hang. Über geschützte Quellfassungen wird es über die Pumpstation Teufelsküche in die Hochbehälter Pitzling und Bayertor gepumpt.

Staunend blickten die Genossinnen und Genossen in den Sandfang, wo die Nord- und Südquellen der Teufelsküche zusammenlaufen. Es ist ein großes, rundes Becken, ein sogenannter Trichter, in dem das Wasser kreist, damit sich der Sand am Boden ablagert. Von dort fließt das Wasser in die Haushalte der Altstadt, östlich und westlich vom Lech. Das Landsberger Wasser hat beste Qualität. Es ist Grundwasser aus dem Gebiet der Moränenlandschaft südöstlich von Landsberg sowie aus den mächtigen Kiesablagerungen im Lechtal.

Eigentlich wäre die Gaststätte Teufelsküche an diesem Tag geschlossen gewesen, wie der Wirt mitteilte. Nachdem er hörte, dass die Gruppe schon den Anmarsch zu Fuß hinter sich hatte und anschließend noch den Rückmarsch ins Klösterl bewältigen muss, gab es trotzdem Essen und Trinken in geselliger Runde. Ingo Lehmann nahm die Gelegenheit wahr, ein paar Worte über die - seiner Meinung nach - sehr turbulente und schwierige Stadtratsentscheidung zu verlieren, die den Abriss der damaligen Gaststätte Teufelsküche und den Bau des Pumpwerkes zum Inhalt hatte. Nur eine sehr knappe Mehrheit votierte für den Bau. Die Pumpstation wurde dann 2006 gebaut.