Wohin mit dem Babybecken im Inselbad? Stadtrat trifft Entscheidung

Plus Das Landsberger Inselbad soll saniert werden. Diskussionen gibt es um das Kleinkinderbecken und die Terrasse des Restaurants.

Wohin mit dem Kleinkinderbecken (Babybecken), wenn das Landsberger Inselbad saniert wird? Am bisherigen Standort belassen oder einen Familienbereich mit Kleinkinderbecken und Nichtschwimmerbecken im Norden schaffen? Diese im Vorfeld kontrovers diskutierte Frage hat jetzt der Landsberger Stadtrat mit einer knappen Mehrheit beantwortet. Auch zur Gestaltung der Terrasse im Obergeschoss wurde eine Entscheidung getroffen.