Wohin mit einer Container-Anlage für Asylbewerber in Landsberg?

Plus Das Landratsamt sucht Unterkünfte für Asylbewerber. Auf einem Grundstück in Landsberg könnte eine Container-Anlage entstehen.

Im Monat werden dem Landkreis Landsberg aktuell rund 100 Flüchtlinge zugewiesen. Langsam werden die Unterkünfte knapp. Deswegen sucht das Landratsamt Gebäude und Grundstücke für Container-Anlagen. Im Landsberger Osten gibt es offenbar eine Fläche, die dafür Platz bietet.