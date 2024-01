Landsberg

29.01.2024

Wohnen in der Altstadt: Neue Projekte und der Denkmalschutz

Das Escher-Haus in der Landsberger Hubert-von-Herkomer-Straße soll saniert werden.

Plus In Landsberg regelt eine Satzung das Bauen in der Altstadt. Bei der Schaffung neuer Wohnräume sorgt das für Diskussionen.

Für viele Menschen ist eine Altstadtwohnung ein Traum, für so manchen Eigentümer ein Albtraum. Denn die Schaffung von Wohnraum, gerade im Dachgeschoss, ist in Landsberg mitunter kein einfaches Unterfangen. Die Altstadtsatzung der Stadt steht so manchem Umbauwunsch entgegen. Der Bauausschuss des Stadtrats hat sich jetzt wieder mit einigen Bauprojekten befasst, darunter auch zwei prominente Gebäude: das Escher-Haus gegenüber dem Klostereck und das Riemerschmid-Anwesen im Hinteranger.

Aus Altersgründen hatten Joseph und Ingrid Escher Ostern 2015 mit dem Verkauf von Devotionalen, Kerzen und Krippen aufgehört. Es war das Ende einer langen Tradition in dem Gebäude am Aufgang zum Seelberg. Joseph Eschers Urgroßvater Johann Erhard hatte 1880 ein Spezereiwarengeschäft eröffnet. Kolonialwaren, Lebensmittel und Kerzen kauften die Landsberger über Jahre dort ein. Das Mansarddachhaus stammt in seiner heutigen Erscheinungsform aus der Zeit um 1790, im Kern dürfte der Bau noch mittelalterliche Substanz enthalten. Er wurde wohl Ende des 18. Jahrhunderts oder im frühen 19. Jahrhundert grundlegend umgebaut und überformt, informiert die Stadtverwaltung in der Vorlage für die Sitzung des Bauausschusses.

