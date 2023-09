Landsberg

18:05 Uhr

Wohnen und Ausbilden: Auf dem Uniper-Gelände in Landsberg tut sich was

Plus Der Energieversorger hat Teile seines Areals an einen Bauträger verkauft. Unsere Redaktion hat sich auf dem Gelände umgesehen.

Es tut sich was auf dem Uniper-Gelände im Landsberger Osten. Wie berichtet, hat die Uniper Kraftwerke GmbH im Frühjahr 2021 rund zwei Drittel ihres Betriebsgeländes an Inventus, einen Projektentwickler und Bauträger aus Landsberg, verkauft. In den vergangenen Monaten standen einige Baumaßnahmen auf dem Gelände an. Was genau gemacht wurde und wie es mit dem Areal weitergeht, darüber hat unsere Redaktion mit Geschäftsführer Peter Kerler von Inventus und Carsten Gollum, dem Leiter der Uniper-Kraftwerksgruppe, gesprochen.

Die Fläche, die Inventus erworben hat, ist rund 22.300 Quadratmeter groß. Auf ihr befinden sich Wohn- und Bürogebäude, ehemalige Verwaltungsräume, Hallen und Garagen, große asphaltierte Flächen, aber auch Wiesen, Bäume und Büsche. Auf den ihr verbliebenen Flächen hat die Uniper Kraftwerke GmbH weiterhin den Sitz der Kraftwerksgruppe Lech und die Ausbildungswerkstatt.

