Wolfgang Ambros in Landsberg: Mister Schifoarn begeistert das Publikum

Plus Wolfgang Ambros tritt in der Aula der Mittelschule Landsberg auf. Das Konzert der Musikerlegende ist auch eine persönliche Begegnung.

Drei Mal war der Termin angesetzt, drei Mal musste er coronabedingt abgesagt werden. Nun aber ist der österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros wieder auf Tour und kam mit seinem Programm „Ambros pur Volume VI – 50 Jahre live“ mit über zweijähriger Verzögerung endlich auch in die Aula der Mittelschule Landsberg.