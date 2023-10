Landsberg

18:30 Uhr

Wolfgang Krebs tritt in Landsberg auf: König Ludwig und andere Obrigkeiten

Plus Wolfgang Krebs begeistert seine Fans mit „Vergelt’s Gott“ in der Aula der Mittelschule. Im Fokus steht die Landespolitik und singen kann der Kabarettist auch.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Wenn der Kini in prächtiger Paradeuniform postmortal vor den weiß-blauen Himmelskulissen erscheint, muss es sich um eine brisante Mission handeln. Nein, er wolle kein neues Schloss in Landsberg bauen, das mache jetzt alles König Markus. Petrus habe ihn, König Ludwig von Bayern, zum Nachfolger von Alois Hingerl, alias Aloisius, als kompetenten Vermittler einbestellt, da er sich große Sorgen mache, weil schon lange kein CSU-ler mehr im bayerischen Himmel ankam und auch keiner von den Freien Wählern. Der beliebte Meisterimitator Wolfgang Krebs lieferte mit rasanter Sprachgewalt und unverkennbarem Wortwitz unzählige Argumente, warum die Obrigkeit nicht oben beim Petrus landen kann.

Er "doubelte" sie alle täuschend echt, ehemalige und aktuelle Ministerpräsidenten, samt ihrer Gefolgschaft und das Publikum in der gut gefüllten Aula der Mittelschule amüsierte sich prächtig. Ohne den Einen, dessen unverwechselbare Holpersprache, Gestik und Mimik, Krebs wie kein Anderer draufhat, geht gar nichts: Edmund Stoiber grüßte im blau/weißen Engelskostüm alle in der Aula und meinte, in König Ludwig endlich einen angenehmen Gesprächspartner gefunden zu haben, um darüber zu diskutieren, wo das Kamel im Nadelöhr begraben sei, oder wer zuerst da gewesen sei, die Henne oder die Pfanne. „Warum ist es im Himmel so leer wie in einem veganen Wirtshaus in Altötting, wenn sie meinen, was ich verstehe“. Zu den unterschiedlichen Weltreligionen fand er auch mahnende Worte. „Wir könnten auch darüber reden, was wir gemeinsam haben, nicht was uns trennt“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen