Work-Surf-Balance: Drei Landsberger verwirklichen ihren Traum auf Teneriffa

Plus Drei Landsberger haben ein Hostel mit einem neuartigen Konzept auf Teneriffa aufgemacht. Die Corona-Pandemie hat sie auf die Idee gebracht.

Schon einmal von "Co-Living" gehört? Drei Landsberger kannten diesen Begriff vor der Pandemie selbst nicht, doch seit über einem Jahr betreiben sie das "Maraya" auf Teneriffa mit diesem innovativen Konzept. Lucca Kerner (30), David Holzmann und Dominik Sirch (beide 29) kennen sich seit der Schulzeit. Und schon damals hatten die Landsberger einen gemeinsamen Traum: Eines Tages ein Hostel aufzumachen, also eine einfache Herberge für Abenteurer und Rucksacktouristen.