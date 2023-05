Workshop: Damit der Alkoholkonsum nicht riskant wird

Viele Jugendliche im Landkreis Landsberg feiern mit Bier, Schnaps oder Wein. Doch wann ist die persönliche Grenze erreicht? Dieser Frage stellt sich ein Workshop.

Gerade im Frühjahr und angehenden Sommer treffen sich viele Jugendliche gerne draußen. An Badeseen, Skater-Anlagen oder auch anderen öffentlichen Plätzen im Landkreis Landsberg sitzen sie zusammen und trinken auch das ein oder andere alkoholische Getränk. Durch mangelnde Erfahrung und Wissen kommt es besonders in der Gruppe schnell dazu, dass zu viel getrunken wird. Wann persönliche Grenzen beim Alkoholkonsum erreicht sind und wie man sich vor riskanten Situationen schützen kann, sind Themen des neuen Safer-Use-Workshops „Check dein Limit“ des SOS-Familien- und Beratungszentrums und der Caritas-Suchtberatung in Landsberg.

„In unseren Beratungsgesprächen mit Jugendlichen spielt das Thema Alkohol oft eine Rolle“, sagt Martina Stadler, Sozialpädagogin aus der SOS-Erziehungsberatungsstelle in Landsberg. „Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Beratungen, in denen Erfahrungen mit Alkohol oder riskanter Alkoholkonsum thematisiert wurden, enorm gestiegen.“ Jugendliche trinken Alkohol aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen suchen den Kick und wollen Spaß haben, die anderen möchten nicht ausgeschlossen sein oder Probleme vergessen.

Bei einem kostenlosen Präventionsangebot in Landsberg soll über "Mythen" rund um das Thema Alkohol aufgeklärt werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Mit dem kostenlosen Präventionsangebot „Check dein Limit“ wollen die Veranstalter Jugendlichen ab 13 Jahren ermöglichen, in einer Kleingruppe Erfahrungen auszutauschen und über „Mythen“ den Alkohol betreffend aufklären. An zwei aufeinanderfolgenden Freitagen, am 16. und 23. Juni, findet jeweils von 15 bis 18 Uhr das Safer-Use-Projekt zum Thema „Alkohol“ statt. Martina Stadler vom SOS-Familien- und Beratungszentrum Landsberg sowie Andrea Schindler von der Caritas-Suchtberatung leiten gemeinsam die beiden dreistündigen Einheiten in den Räumlichkeiten des SOS-Familien- und Beratungszentrums in der Spöttinger Straße 4 in Landsberg an. Der Kurs ist für eine feste Gruppe von sechs bis acht Personen; die Teilnahme an beiden Terminen ist daher erwünscht. Die Anmeldung erfolgt über das Sekretariat des SOS-Familien- und Beratungszentrums telefonisch unter 08191/911890 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr.

Jugendliche, die erste Erfahrungen mit Alkohol gesammelt oder auch schon einmal „zu viel erwischt“ haben, tauschen sich laut Pressemeldung in kleiner Runde aus und erhalten nützliche Fakten zum Thema. Fragen „Wo ist wie viel Alkohol drin?“ oder „Wie ist das mit der Blutalkoholkonzentration?“ werden geklärt. Im Kurs sollen die Jugendlichen lernen, mit Risikosituationen besser umzugehen. Ein erlebnispädagogisches Angebot soll aufzeigen, wie man auch auf andere Weise an sein Limit gehen kann. Der Kurs gebe den Teilnehmenden Handlungsstrategien an die Hand, die vorbeugen sollen, dass aus einem lustigen Abend plötzlich ein „Horror-Trip“ wird. (AZ)

Lesen Sie dazu auch