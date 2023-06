Landsberg

vor 17 Min.

Workshop zur nördlichen Landsberger Altstadt zeigt klare Tendenz

Die nördliche Landsberger Altstadt lag den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Finalisierungsworkshop am Samstag in der Mittelschulaula zu Füßen. Mit auf dem Bild sind die Moderatorinnen Solveig Grundler (links) und Gabriele Übler (Mitte) zu sehen, dazwischen Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Plus Fußgängerzone im Vorderanger oder ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in der nördlichen Altstadt? Bei einem letzten Workshop wird nochmals intensiv diskutiert.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Fußgängerzone oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich? Auf eine dieser beiden Möglichkeiten soll die Aufwertung der nördlichen Altstadt in Landsberg hinauslaufen. Viel ist darüber im Stadtrat und bei diversen Bürgerbeteiligungsformaten diskutiert worden, auch am Samstag wieder, und zwar bei einem fast tagfüllenden Finalisierungsworkshop in der Aula der Mittelschule. Eine förmliche Empfehlung für die eine oder die andere Variante gab es dabei nicht, aber eine Tendenz wurde ziemlich deutlich.

Die Tendenz geht zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, dies kam auch bei Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) so an, als am Nachmittag die breite Öffentlichkeit über den Verlauf und das Ergebnis des Workshops informiert werden sollte. Doch die breite Öffentlichkeit setzte sich an diesem sommerlichen Tag lediglich aus vier Personen zusammen, die sich deswegen in die Mittelschulaula aufgemacht hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen