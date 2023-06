Workshop zur Zukunft der nördlichen Landsberger Altstadt

Die nördliche Altstadt soll aufgewertet werden. Die Bürgerinnen und Bürger können sich noch einmal beteiligen.

Der Bürger-Beteiligungsprozess zur Aufwertung der Nördlichen Altstadt geht auf die Zielgerade. Knapp ein Jahr ist es her, dass mit dem Bürger-Beteiligungsprozess zur Aufwertung der Nördlichen Altstadt begonnen wurde. Mit dem Workshop am Samstag, 17. Juni, findet der letzte Baustein statt. Veranstaltungsort ist die Aula der Mittelschule.

Bereits ab 10 Uhr werden an diesem Tag rund 100 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer die beiden schon entstandenen Planungsvarianten (Fußgängerzone und verkehrsberuhigter Geschäftsbereich) in einem Finalisierungs-Workshop ein letztes Mal kritisch prüfen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Dabei würden auch Ideen, Wünsche und Anregungen ausgearbeitet. Einige Restplätze können noch an Bürgerinnen und Bürger der Stadt vergeben werden. Bei Interesse an einem dieser Plätze bittet die Stadt um verbindliche Anmeldung per E-Mail an aufwertung.altstadt@landsberg.de.

„ Das Fass wird nicht wieder komplett aufgemacht“

.„Das Fass wird mit dem Finalisierungs-Workshop nicht wieder komplett aufgemacht“, sagt Maximilian Tobisch, Referatsleiter Stadtplanung und Mobilität. „Wir befinden uns lediglich in der entscheidenden Phase zur Finalisierung.“ Somit gehe es bei der Veranstaltung um ein letztes Feilen an den im Laufe von elf Monaten durch intensive Diskussionen entstandenen zwei finalen Varianten.

Ab 15.30 Uhr sind dann alle interessierten Landsbergerinnen und Landsberger eingeladen, sich zu informieren, welche Planungsvariante dem Stadtrat im Herbst zur Entscheidung vorgelegt wird. Dabei gibt es laut Pressemitteilung auch die Möglichkeit, sich im direkten Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des bereits am Vormittag gestarteten Finalisierungs-Workshops – wozu auch die Stadträtinnen und Stadträte zählen – auszutauschen und Fragen an das Team von Dragomir Stadtplanung, München, zu stellen. Ausführliche Informationen zum Projekt „Aufwertung Nördliche Altstadt“ sind auf der Website www.altstadt-landsberg.de aufgeführt. (AZ)

