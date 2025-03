Zahlen und Fakten: Das Rote Kreuz Landsberg zieht Bilanz

„Mit 454 hauptamtlichen Mitarbeitern sind wir ein breit aufgestelltes, wirtschaftlich gut dastehendes, mittelständisches Unternehmen.“ Dieses Fazit zog Andreas Lehner, Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Landsberg, bei der Vorstellung des Leistungsberichts, den er zusammen mit Pressesprecher Alf Erdt präsentierte.

Der Frauenanteil beim BRK Landsberg liegt mit 366 Mitarbeiterinnen bei 81 Prozent. 30 Prozent sind in Vollzeit beschäftigt. Die Hälfte der Mitarbeitenden ist jünger als 40. Besonders stolz ist der Geschäftsführer auf die 22 Azubis (acht im Kita-Bereich, 13 im Rettungsdienst und einer im Pflegedienst). „Die hauptamtlichen Bereiche sind gegliedert in drei Säulen“, so Lehner: die „Einsatzdienste“, zu denen die Rettungsdienste, Erste-Hilfe-Kurse und Servicedienst, wie Hausnotruf, Essen auf Rädern und der Fahrdienst zählen. Zu „Kinder, Jugend und Familie“ gehören die dreizehn Kindertagesstätten, die Mittagsbetreuung und die offene Ganztagsbetreuung. „Pflege, Soziales und Senioren“ umfasst die ambulante Pflege, die Tagespflege, das betreute Wohnen, sowie Migration und Integration. Hinzu kommt eine vierte Säule, die „Verwaltung“, mit Personalabteilung, Buchhaltung, Fördermitgliedern, Servicestelle Ehrenamt, Presse und Kommunikation, als auch die Liegenschaftsverwaltung.

Die vier ehrenamtlichen Säulen umfassen die „Bereitschaften“, mit fünf Fahrdiensten, drei Helfer-vor-Ort-Teams sowie die größte Gemeinschaft, die „Wasserwacht“, bestehend aus neun Ortsgruppen und einem Helfer-vor-Ort-Team, als auch „Wohlfahrts- und Sozialarbeit“ mit Kleiderläden, Seniorenarbeit, Blutspende und Flüchtlingsarbeit und dem „Jugendrotkreuz“ zu dem sechs aktive Jugendgruppen und zwei Schulsanitätsdienst-Gruppen zählen. Der demografischen Entwicklung entsprechend, verzeichnet der Rettungsdienst jedes Jahr steigende Einsatzzahlen. Die insgesamt 16.542 Einsätze im vergangenen Jahr wurden mit neun großen Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen sowie drei Krankentransportwagen angefahren. Gefahren wurden dabei 602.070 Gesamtkilometer (ein Plus von 12.484 Kilometern). Das entspreche mehr als 15 Erdumrundungen.

Beim „Essen auf Rädern“ nimmt das BRK Landsberg auch ein Defizit in Kauf

1172 Kinder im Alter von null bis elf Jahren fanden Betreuung in 13 Kindertageseinrichtungen, die alle inklusiv arbeiten, 38 KiTa-Gruppen, 17 Krippengruppen, drei Mittagsbetreuungen an der Grundschule, einer Schulkindbetreuung und einer U3-Gruppe. In der ambulanten Pflege wurden täglich 125 Patienten versorgt, 45625 (-227) Hausbesuche durchgeführt und rund 132.495 Kilometer gefahren. Aktuell sind 869 (+49) Kunden mit einem Hausnotrufgerät ausgestattet, um im Notfall schnell Hilfe zu Hause zu erhalten. 70 Gäste insgesamt bekamen in der Tagespflege einen Platz. Das „Essen auf Rädern“ liefert mittags aktuell täglich an 33 Kunden heißes Essen und 17 Mal pro Woche Tiefkühlkost. „Hier nehmen wir auch Defizite in Kauf“, so Andreas Lehner.

Ebenso stehe bei der nicht kostendeckenden Migrationsberatung ein humanitärer Aspekt im Vordergrund. 15.054 (-102) ehrenamtliche Einsatzstunden leisteten die 95 Helferinnen und Helfer in den Kleiderläden in Landsberg und Dießen. Dazu wurden knapp 315 Tonnen Altkleider in 54 Tonnen gesammelt. Im betreuten Wohnen gibt es täglich unterschiedliche Angebote, Feiern und Ausflüge. 504 Stunden verbrachten ehrenamtliche Helferinnen bei der Betreuung von Blutspendern. In Erste-Hilfe-Kursen wurden 3057 Teilnehmende ausgebildet. Die Senioren nehmen Selbsthilfegruppen, Gymnastik, sowie das Angebot „Gemeinsam gegen Einsamkeit“, gerne an.

Der Besuch der DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Flüchtlings- und Migrationsarbeit zählte für Lehner und Erdt zu den zahlreichen Höhepunkten des vergangenen Jahres, genauso wie der von BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer zum Weltkindertag. Im Superwahljahr 2025 (vierjähriger Turnus) stehen zahlreiche Neuwahlen bei allen ehrenamtlichen Gliederungen an. Zudem können einige Jubiläen gefeiert werden. Auch ein neues Projekt stehe in den Startlöchern: ein Hospizmobil, das letzte Wünsche erfüllt.

Das BRK Landsberg in Zahlen Mitarbeiter: Hauptamtlich 454 (+3) davon 254 in KiTas, 73 im Rettungsdienst, 31 in der Pflege, 25 in sozialen Diensten, 23 im Servicedienst, 20 in der Verwaltung, 22 Azubis, 6 Bufdis und FSJler. Ehrenamtlich 1434 (+59), davon 949 Wasserwacht, 194 Bereitschaft, 190 Wohlfahrt und Soziales, 91 Jugendrotkreuz und zehn Sonstige. Einsätze: Wasserwacht: 233 (-110); Einsatzleiter Wasserrettung 44 (-16); Rettungsdienst Fahrten: 16.542 (+554) Sanitätsbereitschaft Stunden: 15.378,5 (-755); Helfer-vor-Ort Einsätze: 1369 (+110); Kriseninterventionsteam: Einsätze 153 (+17), Betreute Personen 452 (+75), Teamstärke 34 (+9).