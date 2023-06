Zeit, dass sich was dreht: Neue Attraktion auf der Landsberger Wiesn

Plus Zwei Schaustellerfreunde erfüllen sich den Traum vom Riesenrad und die Fahrgäste erhalten einen Rundumblick über das Volksfest auf der Waitzinger Wiese in Landsberg.

Mit dem Bieranstich am Freitagabend hat die Landsberger Wiesn wieder ihren Anfang genommen – und das Volksfest auf der Waitzinger Wiese eine neue Attraktion.

Veranstalter Edmund Diebold freut sich über das neue Fahrgeschäft auf der Landsberger Wiesn. Schon im vergangenen Jahr wollte er ein Riesenrad auf dem Gelände präsentieren. Heuer hat es geklappt. Wenige Tage vor dem Start stehen die Fahrgeschäfte bereits auf ihren zugewiesenen Plätzen. Schon von Weitem ist das weiß lackierte Riesenrad zu sehen, das direkt an die Parkplätze anschließt. Die Kabinen werden von Arbeitern noch auf Hochglanz poliert und letzte Lampen ausgetauscht, doch das Fahrgeschäft steht bereits stabil und fahrtüchtig für eine Probefahrt auf dem Gelände.