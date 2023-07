Zeugensuche nach Diebstahl an Staustufe 15

Nahe der Wasserwachthütte in Landsberg haben Diebe einem Jugendlichen den Rucksack gestohlen. Als sie die Wertsachen entnommen hatten, legten sie die Tasche zurück.

Auf dem Liegeplatz nahe der Wasserwachthütte an der Lechstaustufe 15 in Landsberg legte ein Jugendlicher am Freitag seinen Rucksack gegen 23 Uhr ab. Im Rucksack waren Bargeld, Kopfhörer, Ausweis und EC-Karte. Unbekannte Täter entwendeten den Rucksack, entnahmen die Wertgegenstände und legten den Rucksack etwa eine halbe Stunde später zurück, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landsberg in Verbindung zu setzen unter Telefon 08191/9320. (AZ)