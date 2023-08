Landsberg

vor 32 Min.

Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Friseursalon in Landsberg

Der Einbruchsversuch in ein Friseursalon in der Landsberger Altstadt am Samstagmorgen scheiterte.

Ein Einbruchsversuch in ein Friseursalon in Landsberg scheitert, verursacht aber eine größere Schadenssumme. Die Polizei such Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter oder unbekannte Täterin versuchte am frühen Samstagmorgen die Tür zu einem Friseursalon in der Landsberger Altstadt aufzubrechen, informiert die Polizei Landsberg und sucht nun Zeugen für die Tat, bei der ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der Versuch, sich mit einem Brecheisen Zugang zu verschaffen, scheiterte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08191/932-0 an. Aus Gründen des Schutzes der geschädigten Person wollte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion keine detaillierten Ortsangaben machen. Wer etwas beobachtet habe, könne den Zusammenhang herstellen, hieß es. (AZ)

