Ziel erreicht: „Vivell Racers“ radeln mehr als 15.000 Kilometer

Auch in diesem Jahr trat wieder ein radbegeistertes Team des DERPART Reisebüro Vivell - die „Vivell Racers“ - beim Stadtradeln an, um in drei Wochen möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Das Wetter spielte mit und die hoch motivierten Teilnehmer (Mitarbeiter, Kunden, Freunde und Bekannte) kamen so auf einen Endstand von 15.056 Kilometern. Damit belegen sie den 3. Platz in der Kommune Landsberg.

Bei der Aktion „Stadtradeln“ treten alljährlich die Teilnehmer 21 Tage in die Pedale und setzen sich für eine bessere Förderung des Radverkehrs und der damit verbundenen Infrastruktur ein. Zudem stehen der Klimaschutz und die unmittelbare Verbesserung der Lebensqualität in den jeweiligen Kommunen im Mittelpunkt.

„Wir sind wirklich sehr stolz, mit unserem vergleichsweise kleinen Team aus 38 aktiven Radlern insgesamt so weit geradelt zu sein“, so Michael Vivell. „15.006 km – das entspricht der Strecke von Landsberg nach Australien!“ Ganz so weit fuhren die Vivell Racers zwar nicht, aber einzelne Teilnehmer überquerten im Sattel die Alpen oder fuhren wiederholt mit dem Rad zum erfrischenden Bad am Ammersee. Auch der Weg zur Arbeit wurde oftmals auf zwei statt auf vier Rädern zurückgelegt.

Als Dankeschön gab es im Rahmen eines ComeTogethers einen kleinen Sektempfang für alle Aktiven vor dem DERPART Reisebüro Vivell.

Zusätzlich motivierte das Team des Reisebüros auch in diesem Jahr wieder die Verknüpfung des Stadtradelns mit einer Spenden-Aktion: für jeden geradelten Kilometer gehen 10 Cent an die Stiftung „FLY & HELP“. Deren Gründer Reiner Meutsch hat sich der weltweiten Förderung von Bildung verschrieben. Seit mehr als 15 Jahren baut er Schulen in allen Teilen der Welt und wird in diesem Jahr seine tausendste Schule eröffnen, die alle durch Spendengelder finanziert werden.

