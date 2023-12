Zimmerbrand in Seniorenheim – eine Person schwer verletzt

In einem Landsberger Seniorenheim bricht in der Nacht ein Feuer aus. Ein 79-Jähriger wird schwerst verletzt. Alle Bewohner des Heims mussten evakuiert werden.

Ein Brand ist in der Nacht auf Dienstag in einem Altenheim in der Spöttinger Straße in Landsberg ausgebrochen. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde das Feuer gegen 3.50 Uhr gemeldet.

Das Feuer war im Zimmer eines 79-Jährigen ausgebrochen. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr retteten den Mann, der aufgrund schwerster Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wurde.

Feuer in Landsberger Seniorenheim – Mann durch Feuer schwerst verletzt

Der Brand wurde von den Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die weiteren Bewohner des Seniorenheims ihre Zimmer verlassen. Sie wurden vorübergehend in einem anderen Gebäudeteil untergebracht und dort untersucht sowie betreut.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen. (AZ)