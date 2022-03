Zinsgeschäfte: Landsberg wartet auf Urteil im Berufungsprozess

Seit zehn Jahren geht der Rechtsstreit zwischen der Stadt und einer Münchner Bank. Es geht um Zinswettgeschäfte. Momentan läuft der Berufungsprozess.

Im sogenannten Swap-Streit der Stadt Landsberg mit dem Münchner Bankhaus Hauck & Aufhäuser ist noch kein Urteil im Berufungsprozess gefallen. Laut Pressemitteilung fand kürzlich vor dem Oberlandesgericht München die mündliche Verhandlung über die Berufung des Bankhauses gegen das Urteil des Landgerichts München I vom April 2021 statt.

Die Ausgangssituation: Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser hatte die Stadt Landsberg auf Zahlung in Höhe von 5,88 Millionen Euro verklagt, nachdem die Stadt die Zahlungen aus abgeschlossenen Swap-Geschäften (Zinswettgeschäften) eingestellt hatte. Im Laufe des seit 2012 andauernden Prozesses hatte sich herausgestellt, dass das Bankhaus Hauck & Aufhäuser entgegen der Zusicherungen im Rahmen der ursprünglichen Beratung den Abschluss kommunalrechtlich unzulässiger Swap-Geschäfte empfohlen hatte. Im Rahmen eines Parallelverfahrens hatte sich sogar ergeben, dass den Mitarbeitern des Bankhauses die Unzulässigkeit der empfohlenen Geschäfte zum Zeitpunkt der Empfehlung bekannt war.

Der Streit zwischen der Stadt Landsberg und dem Bankhaus geht seit dem Jahr 2012

Das Landratsamt Landsberg versagte unter Bezugnahme auf zwischenzeitlich in einem Strafverfahren vorgelegte Gutachten nachträglich die Genehmigung der Swap-Geschäfte. Daraus ergab sich die endgültige Unwirksamkeit der Swap-Geschäfte, auf die sich die Stadt im Prozess berufen hatte, wie die Anwälte der Stadt (Kanzlei Rössner aus München) nun mitteilen. Das Landgericht München I äußerte bereits im Rahmen der ersten Instanz die Einschätzung, dass die Swap-Geschäfte der Stadt als unwirksam einzuordnen seien. Das Landgericht sah sich durch die Entscheidung des Landratsamtes Landsberg über die Versagung der Genehmigung in seiner Auffassung über die Unwirksamkeit der Swap-Geschäfte bestätigt.

Mit Urteil des Landgerichts München I vom 13. April 2021 wurde insofern die Zahlungsklage des Bankhauses Hauck & Aufhäuser gegen die Stadt Landsberg wegen ausstehender Zahlungen aus Swap-Geschäften über 5,88 Millionen Euro abgewiesen. Dagegen hatte das Bankhaus Hauck & Aufhäuser Berufung zum Oberlandesgericht München eingelegt.

Im Rahmen der Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht München thematisierte der Vorsitzende Richter des 17. Zivilsenats – wie in derartigen Verfahrenssituationen üblich – vorerst nur die im Rahmen der Berufung zu klärenden Rechtsfragen und deren Tatsachengrundlagen. Danach gehe es zunächst um die Frage der Wirksamkeit der Swap-Geschäfte. Entscheidend sei, wie die rechtskräftigen Bescheide des Landratsamtes Landsberg im Rechtsstreit zu berücksichtigen sind, da die Rechtskraft des früheren Teil- und Grundurteils einer Berücksichtigung entgegenstehen könnte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es gibt wohl eine weitere mündliche Verhandlung

Weiterhin sei zu klären, ob und inwieweit die Widerklage des Bankhauses Hauck & Aufhäuser überhaupt schlüssig bzw. begründet wäre, weil in den der Widerklageforderung zu Grunde liegenden Kontokorrentsaldo ein Verzugszins von sieben Prozent bezüglich jedes eingebuchten Fixings berechnet worden sei. Dies widerspreche dem Rahmenvertrag, in dem ein niedrigerer Zins zwischen den Parteien vereinbart worden sei. In diesem Zusammenhang wurde auch die Richtigkeit der von der Bank geltend gemachten Fixingforderungen diskutiert, weil der Stadt Landsberg nicht sämtliche Fixingbestätigungen zugegangen waren, auf die die Widerklage gestützt werde. Diese seien allerdings erforderlich, um die Richtigkeit der Forderungen überprüfen zu können.

Schließlich wurde die Frage einer Aufrechnung potentieller Schadensersatzansprüche der Stadt Landsberg aus einer sittenwidrigen Schädigung mit den durch die Widerklage geltend gemachten Zahlungsansprüchen thematisiert. Der Senat erließ einen ersten Beschluss, in welchem der Stadt aufgegeben wurde, binnen einer Woche konkret mitzuteilen, ab wann sie keine Fixingbestätigungen mehr erhalten habe. Ab diesem Zeitpunkt würde dann der Beklagten aufgegeben, die fehlenden Fixingbestätigungen vorzulegen.

Aktuell gehen die Anwälte der Stadt davon aus, dass es zu einer weiteren mündlichen Verhandlung kommt. Ein zeitlicher Rahmen für die weitere Vorgehensweise wurde vom Senat nicht genannt. (lt)