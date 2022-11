Wegen Neubau: Die Zukunft des Ruethenfests in Landsberg ist ungewiss

Plus Das Ruethenfest findet vom 19. bis 23. Juli 2023 mit abgespecktem Programm statt. Darüber hinaus ist die Zukunft des Kinderfests jedoch ungewiss.

Ein Fest, das so eng mit der Geschichte Landsbergs verbunden ist wie kein anderes und alle vier Jahre die Augen der Kinder zum Leuchten bringt, steht auf der Kippe. Das machte der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, Tobias Wohlfahrt, der in dieser Funktion 2023 das fünfte Ruethenfest leiten wird, bei der Mitgliederversammlung deutlich.