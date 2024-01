Landsberg

Zum Jubiläum der landsberger bühne gibt es einen Klassiker

Plus Das Ensemble feiert heuer sein 60-jähriges Bestehen. Bei den Proben spricht der Regisseur über die Aktualität des Stücks.

Von Dagmar Kübler

Zum 60-jährigen Bestehen bringt die landsberger bühne „Nathan der Weise“ auf die Bühne. Zwar spielt das Stück im Jahr 1192. Jedoch hat es nichts von seiner Aktualität verloren. Unsere Redaktion durfte eine der Proben im Stadttheater besuchen.

„Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing, uraufgeführt 1783, ist ein Klassiker der Aufklärung und klassische Schullektüre. Verboten in der Zeit der Naziherrschaft, wurde das Stück nach dem Zweiten Weltkrieg häufig auf die Bühnen gebracht – und nun auch ins Landsberger Stadttheater durch die landsberger bühne unter der Regie von Ioan C. Toma. Für den in Kronstadt in Siebenbürgen geborenen und im Fuchstal lebenden Regisseur ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit der landsberger bühne, die heuer ihr 60-jähriges Bestehen feiert. Auch bei „Mandragola“ von Machiavelli, „Der widerspenstigen Zähmung“ von Shakespeare und die Revue „Nur wega dir“ zum 40-jährigen Bestehen des Vereins führte er Regie.

