Zum Jubiläum mit dem Segelflieger über die Region

Ein Bauernhof mit Flugplatz? Mitglieder des Landsberger Segelflugvereins sagen, dass gerade die Lage den Reiz des zwischen Unterdießen und Ellighofen gelegenen Flugplatzes ausmacht.

Seine Gründung verdankt der Segelflugvereins LSV Geratshof einem Problem. Am damaligen Flugplatz Landsberg-Penzing, wo inzwischen der ADAC sein „Testzentrum Mobilität“ betreibt, wurden dem Flugbetrieb immer mehr Steine in den Weg gelegt. Erst waren unter der Woche keine Flüge mehr möglich, dann kam es auch an den Wochenenden zu Einschränkungen. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch.

Mittlerweile gibt es bei dem Segelflugverein eine Warteliste für Flugschüler

Alle Augen richteten damals sich auf Sepp Holzapfel, der damals als Segelflieger in Penzing engagiert war. „Sag mal, du hast doch neben deinem Bauernhof ziemlich viel Platz. Könnte man daraus nicht einen Flugplatz machen?“ Und so wurde aus einem großen Acker eine Graspiste. Eine Hochspannungsleitung musste dafür unter die Erde verlegt werden. Fast drei Jahre dauerte das Genehmigungsverfahren, dann gab das Luftamt grünes Licht. Parallel zur Flugplatzgenehmigung 1993 erfolgte die Gründung des LSV Geratshof. Drei Jahre nach der Gründung wurde eine große Flugzeughalle in Betrieb genommen, etwas später das daneben liegende Vereinsheim.

„Auflage der Behörden war, dass am Platz nur Segelflugzeuge und Motorsegler starten und landen dürfen“, erzählt Sepp Holzapfel rückblickend. Nicht so attraktiv für viele damalige „Penzinger“, die sich dem Motorflug verschrieben hatten. Trotzdem: Ein paar sind damals in den neuen Verein gewechselt – insgesamt fanden sich zehn Gründungsmitglieder. Heute zählt der Verein rund achtmal so viele. Das Interesse ist so groß, dass es für neue Flugschüler aktuell eine Warteliste gibt. Was macht die große Anziehungskraft aus?

Zehn ehrenamtliche Fluglehrer bringen dem Fliegernachwuchs das Handwerk bei. Zum anderen spielt der gut ausgestattete Flugzeugpark eine wichtige Rolle, so Holzapfel, der dem Verein seit Gründung vorsteht: „Unsere Flugzeugflotte ist eine der besten, die sich in Deutschland bei einem Verein unserer Größe finden lässt. Nicht nur Genussflieger, sondern auch ambitionierte Streckenpiloten kommen damit auf ihre Kosten.“ Ganz im Sinne des Vereinsmottos, das sich über all die Jahre nicht geändert hat: Möglichst viel und weit fliegen, darum geht es.

LSV feiert 30-jähriges Bestehen an einem Festwochenende

Jährlich bis zu 5.000 Segelflugstarts- und Landungen, 3.000 Flugstunden am Himmel und 130.000 Streckenkilometer, was drei Erdumrundungen entspricht. Die Lage zwischen Alpen und schwäbischer Alb bietet reizvolle Strecken in beide Richtungen. Für einen unvergesslichen Blick von oben, der dafür sorgt, dass die lautlose Fliegerei ein zeitlos schönes Hobby ist.

Das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen will der LSV nun gebührend feiern. Er lädt alle Interessierten am 14. und 15. Oktober insbesondere aus den umliegenden Gemeinden zum Flugplatzfest ein. Am Wochenende wird einiges geboten: Wer die Gegend mal von oben betrachten will, hat per Gastflug die Gelegenheit. Umliegende Vereine halten ebenfalls Überraschungen parat. Und natürlich ist den ganzen Tag über für Verpflegung gesorgt. Am Sonntag stehen außerdem ein Feldgottesdienst und ein Orgelkonzert auf dem Programm. Nähere Infos gibt es online unter www.lsv-geratshof.de. (AZ)