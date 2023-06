Landsberg

Zum Ruethenfest gibt es die Landsberger Sommernachtsphantasie

Plus Die landsberger bühne entführt in die Welt der Elfen, in den Pitzlinger Wald und auf die Landespurch. Der Autor des Stücks ist gebürtiger Landsberger.

Von , Mike Bischof Thomas Wunder , Mike Bischof

Die landsberger bühne hat das Ruethenfest immer wieder mit ihren Stücken bereichert. Jetzt, 30 Jahre nach der Aufführung des „Sommernachtstraums“ am Mutterturm, entführt sie die Zuschauer in die zauberhaften Lechauen, wo Elfenkönig und Elfenkönigin mit ihrem Hofstaat residieren. Es geht in den verwunschenen Pitzlinger Wald, in dem tolpatschige Gesellen die „lustigste Tragödie, die die Welt je gesehen hat“ proben und in die prächtigen Räume der Landespurch, wo Herzog Ludwig und seine Gemahlin Margarete von Tirol ein prunkvolles Fest zu Ehren ihres Hochzeitstags planen. Peter Dollinger, Autor der Kinderbücher „Die Pitzlinger Räuber“, hat Shakespeares „Sommernachtstraum“ für Landsberg adaptiert und daraus ein amüsantes und kurzweiliges Märchen für die ganze Familie gezaubert, bei dem er selbst gemeinsam mit Diedke Moser Regie führen wird.

Peter Dollinger wurde 1959 in Landsberg geboren. Nach Anfängen im Schülertheater des Gymnasiums studierte er in München Theaterwissenschaft und Neuere deutsche Literatur. Er arbeitete als Regieassistent, als Autor und Dramaturg am Theater, drehte Kurzfilme, war Redakteur und Producer bei einem Privatsender, schrieb Drehbücher für die BR-Serie "Dahoam is dahoam", ist freier Autor und vieles mehr. Vielen Landsbergerinnen und Landsbergern werden seine zwei Kinderbücher „Die Pitzlinger Räuber“ und „Die Pitzlinger Räuber II“ bekannt sein. Im Jahr 1996 erhielt er den Kulturförderpreis der Stadt. Er selbst sagt: "Ich bin immer ein Landsberger geblieben."

