Zurück in die Vergangenheit

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, besuchten der Soldatenverein Landsberg am Lech e. V. und der Bezirksvorstand des Bayerischen Soldatenbundes von Oberbayern, Dieter Scholle, mit seiner Gattin Margit, das Schwäbische Freilichtmuseum in Illerbeuren. Getroffen wurde sich in Landsberg am Lech und von dort aus machte man sich mit sehr guter Laune (der Wettergott hatte auch ein Einsehen) und dem Bus auf den Weg.

Icon vergrößern Dieter Scholle und Christian Sedlmeir haben beschlossen: Nächstes Jahr geht es gemeinsam ins Armeemuseum nach Ingolstadt. Foto: Solveig Sedlmeir Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieter Scholle und Christian Sedlmeir haben beschlossen: Nächstes Jahr geht es gemeinsam ins Armeemuseum nach Ingolstadt. Foto: Solveig Sedlmeir

Das Museum ist eingebettet in das Dorf Illerbeuren und ist ab 1955 entstanden. Es ist Süddeutschlands erstes Freilichtmuseum. Ab 1967 kamen immer wieder Gebäude aus der näheren Umgebung dazu. Das Museum bietet einen mehr als eindrucksvollen Einblick in die Lebensweise unserer Großväter und Uhrgroßväter. Wie wurde damals Strom erzeugt und wie schwer war die Arbeit auf dem Land? Diese und noch viel mehr Fragen werden im Museum beantwortet. Auch für das leibliche Wohl wurde in einer nahen Gaststätte gesorgt. Alle waren über die Qualität des Essens begeistert. Auch das Miteinander kam an diesem Tag nicht zu kurz.

Leider konnten die Kameraden der Reservisten Kameradschaft Landsberg am Lech wegen einer Terminüberschneidung nicht an der Fahrt teilnehmen. Für den Ersten Vorstand des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Landsberg am Lech e.V. ist es eine Herzensangelegenheit, die Kameradschaft zwischen den Vereinen aufrecht zu halten und auch zu beleben. So wären, wenn terminlich alles geklappt hätte, Teilnehmer von drei Vereinen (Soldatenverein Landsberg am Lech, Reservisten Kameradschaft Landsberg am Lech und der Veteranen- und Soldatenverein Friedberg) bei diesem Ausflug mit dabei gewesen. Beim Mittagessen und intensiven Gesprächen haben Scholle und Sedlmeir beschlossen, für das Jahr 2026 eine gemeinsame Fahrt zu planen. Wenn alles klappt, soll das Armeemuseum in Ingolstadt besucht werden. Alle Teilnehmer freuen sich schon auf den nächsten Ausflug.

