Zusammenstoß zweier Autos in Landsberg: Drei Personen werden verletzt

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Neben drei Leichtverletzten vermeldet die Polizei einen hohen Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagmittag in Landsberg gekommen. Laut Polizei wollte eine 59-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis am Königsberger Platz nach links in Richtung Innenstadt abbiegen.

Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 30-Jährigen, der vom Hindenburgring kommend geradeaus auf die Augsburger Straße einfahren wollte. Beim Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Verursacherin noch gegen ein rechts neben ihr fahrendes Auto gelenkt.

Bei dem Unfall wurden die 59-Jährige sowie die beiden Insassen des neben ihr fahrenden Fahrzeuges leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro, so die Polizei. (AZ)

