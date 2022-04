Zweckverband Fliegerhorst: Kommunen wünschen sich Gewerbe und Wohnraum

Plus Der interkommunale Zweckverband der Stadt Landsberg und der Gemeinde Penzing erhält einen Namen. Viele Punkte müssen dabei noch ausgearbeitet werden.

Wie kann der Fliegerhorst Penzing optimal genutzt werden? Diese Frage wird wohl noch die kommende Generation beschäftigen, ist man sich im Landsberger Stadtrat sicher. Dennoch möchten die Kommunen bereits in der Gegenwart gestalterisch tätig sein. Um die Zusammenarbeit zu verbessern, soll deshalb ein gemeinsamer Zweckverband Abhilfe verschaffen.