Zwei Frauen an der Spitze des Landsberger Kleingartenvereins

Der neue Vorstand des Kleingartenvereins Landsberg ist weiblich. Nachdem unter anderem der bisherige erste und zweite Vorsitzende zurückgetreten waren, wurden in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag Kristina Wrede zur ersten und Sylke Gärtner zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Die Mitgliederversammlung war mit 150 Teilnehmenden außerordentlich gut besucht. Allein aus der Anlage zwei erschienen über 50 Prozent der Mitglieder.

Der bisherige erste Vorsitzende Gustav Adam war vor Kurzem, ebenso wie seine Tochter Jennye, zurückgetreten – laut eigener Aussage aus persönlichen Gründen. Ebenso zurückgetreten war Ulrich Riegg, bislang Anlagenverwalter der Gartenanlage zwei (am Altöttinger Weiher). Da einige Vorstandsmitglieder das Amt wechselten, mussten insgesamt fünf Posten neu besetzt werden. Der neue Vorstand der Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner sieht nun wie folgt aus: Erste Vorsitzende ist Kristina Wrede, zweite Vorsitzende ist Sylke Gärtner; erster Kassier ist Manuel Arvaneh, zweiter Kassier ist Ulrike Hantelmann; erster Schriftführer ist Bernhard Salcher, 2. Schriftführer ist Gaby Eberl; Anlagenverwalter eins ist Xaver Taubert, Anlagenwarte eins sind Robert Novotny, Jürgen Große und Jakob Olfer; Anlagenverwalter zwei ist Salvatore Schillaci, Anlagenwart zwei ist Michael Meier; Anlagenverwalter drei ist Axel Timper, Anlagenwart drei ist Wilhelm Naum.

