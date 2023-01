Zwei Frauen, die versuchen, ein Start-up aufzubauen in Sachen Mode

Wie zwei beste Freundinnen aus dem Landkreis, die unterschiedlicher nicht sein könnten, mit "Crozzed Stories" Geschichte schreiben wollen. Eine spannende Geschichte.

Die eine heißt Katja, beziehungsweise Katja Riedelsheimer. Sie ist in Landsberg aufgewachsen, ausgebildete zahnmedizinische Assistentin, Leadsängerin einer Band, Nageldesignerin und Mama. Die 40-Jährige beschreibt sich als ruhig, bodenständig, vor allem organisiert. Ihr klarer Kopf unterstützt sie stets beim Arbeiten. Sport ist eine ihrer Schwächen – und das nicht im positiven Sinn. Vor der Kamera steht sie zudem auch nur ungern.

Beide aus Landsberg, und beide setzen ihre Träume um

Anders geht es Zuzana, Zuzana Graf. Mit 18 Jahren kam die gebürtige Slowakin nach Deutschland – heute lebt sie am Ammersee. Sie ist Diplom-Betriebswirtin, Personal Trainerin und ebenso Mama. Die 48-Jährige ist schon immer ihren Träumen verfallen, und im Gegensatz zu Freundin Katja kann sie ohne Sport nicht leben – das verrät zuletzt ihr antrainiertes Sixpack. Sie ist entschlossen, und damit ihre kreativen Vorstellungen auch immer perfekt umgesetzt werden, stellt sich Zuzana Graf selbst vor die Kamera.

Crozzed Stories mit Zuzana Graf und Katja Riedelsheimer (links). Foto: Zuzana Graf

Für ihr Start-up-Unternehmen „Crozzed Stories“ brauchte es nicht nur eine Idee, sondern eine zwölf Jahre lange Freundschaft. Die beiden unterschiedlichen Frauen lernten sich bei einer Sporteinheit kennen – wenn man sich eben einbildet, man müsse Sport machen, lacht Katja Riedelsheimer. Damals war Zuzana noch ihre Trainerin, heute ihre beste Freundin.

Elegante Leder-Accessoires mit besonderer Note

Das Unternehmen spezialisiert sich auf elegant designte Leder-Accessoires Taschen, Gürtel und Fashion-Harness. Wer von Letzterem noch nichts gehört hat: ein Harness ist eine extravagante Gürtelkonstruktion, die sich über Schultern und Taille legt. Diese kann vorne unter der Brust und hinten am Rücken mit einer Schnalle flexibel verschlossen werden.

Zuzana Graf und Katja Riedelsheimer. Foto: Siggunt Handwerk

Jeder Artikel ist ein handgefertigtes Einzelstück, sehr limitiert, und auf Abfall wird streng geachtet. Alles ist handgenäht – aus echtem, recyceltem Leder. Das Material kaufen sie in großen Stücken, und von vornherein wissen sie genau, was daraus entstehen soll. Sollte etwas übrig bleiben, so lassen sie sich etwas einfallen – eventuell den ein oder anderen Gürtel. Zu jedem ihrer Mode-Accessoires gibt es eine Auswahl an drei Styling-Möglichkeiten, sprich einen Gürtel, einen Crossbody-Riemen – sodass Taschen zum Beispiel quer am Körper getragen werden können – sowie eine Kette, die individuell bei ihnen angepasst werden kann.

Die Freundin musste erst von der Idee überzeugt werden

Damals musste Zuzana Graf Freundin Katja erst noch von ihrer Idee überzeugen. Denn wie bereits gesagt: Katja Riedelsheimer ist durch und durch eine organisierte Realistin, und die Zahlen standen zur Corona-Pandemie nicht gerade gut. Doch schlechte Laune kennt Zuzana nicht – außer sie ist mal müde oder muss Rechnungen bezahlen.

Diese rote Tasche des Start-ups ist aus recyceltem Leder. Foto: Siggunt Handwerk

Für sie hat jedes Problem eine Lösung, ähnlich wie jeder Topf einen Deckel. Dementsprechend habe sie nie an sich und ihren Fähigkeiten gezweifelt. Und falls doch, änderte sie ihre Richtung, aber nie sich selbst. Angst, etwas Neues zu wagen oder zu starten, habe sie nie empfunden. „Vielleicht hatte ich auch einfach nur sehr viel Glück im Leben“, sagt sie.

Man muss auch mal etwas wagen in Sachen Mode

„Zuzana gab mir mit, dass man leben soll und auch mal etwas wagen kann“, erzählt Katja Riedelsheimer. Sie kündigte ihren Job und damit feste Strukturen – fing an, zu träumen. Heute ist sie diejenige, die das Ganze auch mal einbremst. „Sonst gäbe es einfach nur Chaos. Zuzana ist so kreativ, sie braucht viel Freiraum und Platz. Und ich glaube, ich kann ihr diesen Platz geben, indem ich den Hintergrund leite.“

Die Accessoires sind keine Massenware, sondern in Handarbeit gefertigte Einzelstücke in reduzierter Auflage,. Foto: Siggunt Handwerk

Alles, was für Crozzed Stories passiert, passiert in Landsberg – hier sind sie stark vernetzt. „Wir arbeiten mit vielen Geschäften zusammen, wie der Parfümerie Haberstock, Point, Suzan´s und Culiente. Hier sind wir groß geworden, hier haben wir gestartet“, erzählt Zuzana Graf. Immer wieder gäbe es in den Altstadt-Geschäften Pop-up-Stores mit ihren Accessoires. In ihrem „Atelier“ in Oberostendorf können die Artikel außerdem anprobiert, direkt kombiniert und mit nach Hause genommen werden – alles natürlich unter persönlicher Beratung.

Schwarz kommt bei ihnen am schlechtesten an. Sie machen es für Menschen, die bereits selbstbewusst sind oder es gerne sein würden. Denn „wenn du dir selber gefällst, dann kommst du auch ganz anders rüber und kannst viel mehr bewegen. Das ist genau das, was unsere Zielgruppe ausmacht“, so Zuzana Graf.