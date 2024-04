Zwei Frauen werden bei Unfall in der Von-Kühlmann-Straße leicht verletzt

Bei der Polizei Landsberg geht ein Anruf ein: In der Von-Kühlmann-Straße seien zwei Personen überfahren worden. Die Beamten stellen vor Ort fest, dass das nicht ganz so stimmt.

In Landsberg hat sich am Samstagmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sei über die Notrufstelle bei ihnen ein Anruf eingegangen, in dem von einem Unfall mit drei Fahrzeugen und sechs Beteiligten die Rede war. Zwei Personen seien in der Von-Kühlmann-Straße überfahren worden. Der Notrufmeldung entsprechend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort aus.

Unfall in Landsberg nicht so schlimm wie angenommen

Die Polizeibeamten, die schließlich vor Ort waren, haben schließlich eine weniger extreme Situation vorgefunden. Zwei Frauen seien leicht verletzt gewesen, da sie von einem ausparkendem Auto angefahren wurden. Nach jetzigem Stand sei es bisher nicht klar, ob die Verletzten überhaupt ins Krankenhaus müssten, sagt ein Pressesprecher der Polizei. Die Straße sollte mittlerweile wieder befahrbar sein, nachdem die Einsatzkräfte den Unfallort zeitweise gesperrt hatten.