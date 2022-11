Zwei Landsbergerinnen mieten zu ihrem Geburtstag den Sommerkeller

Plus Noch einmal die Zeit zurückdrehen: Wie zwei Freundinnen aus Landsberg ihren Geburtstag im Stil der 70er- und 80er-Jahre im Sommerkeller feiern.

„Man nehme durchgeknalltes Volk, einen guten DJ, ein paar gute Live-Musiker, und dann schaut man, was passiert.“ Die beiden Freundinnen Petra Kapp-Hampel und Manuela Meichelböck verbindet nicht nur eine jahrzehntelange Freundschaft, sondern auch dasselbe Geburtsdatum - bloß zwölf Jahre trennen sie. Für die beiden Grund genug, um das ordentlich zu feiern. Wie das geht, soll eine von ihnen organisierte Privatparty im Sommerkeller zeigen.