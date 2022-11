Zwei Landsbergerinnen stellen ihre alternativen Heilmethoden vor

Plus Sorgen und Ängste bestimmen den Alltag vieler Menschen. Wie zwei Landsbergerinnen mithilfe von alternativen Methoden Heilung versuchen wollen.

Die einen sprechen offener darüber, die anderen nicht. Dabei wissen wir doch alle, wie gut es tut, sich Dinge von der Seele zu sprechen. Psychische Belastungen lähmen das Leben – machen Körper und Alltag schwer. Der Antrieb fehlt, die Normalität ist nicht mehr zu bewältigen. Dazu kommen Krieg, Energiekrise und die Dunkelheit des Winters. Wie alternative Heilmethoden in der Behandlung psychischer Leiden große Wirkung haben können, darüber hat unsere Redaktion mit Margot Buchegger und Vanessa Carolin Herfeldt aus Landsberg gesprochen. Denn oft ist es im Moment so, dass die klassischen Therapeuten über Jahre ausgebucht und die Kliniken voll belegt sind.