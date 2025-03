Zwei Motorroller am Ziegelanger in Landsberg umgeworfen

Am Freitagabend zwischen 18 und 19 Uhr sind am Ziegelanger in Landsberg zwei Motorroller umgeworfen und dabei beschädigt worden. Wie die Polizei meldet, konnte kurz zuvor eine Gruppe von Kindern beziehungsweise Jugendlichen an den Fahrzeugen beobachtet werden, die möglicherweise für die Schäden verantwortlich sind. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, sich bei der Inspektion unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)

