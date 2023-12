Zwei singende und tanzende Rentiere sorgen für beste Unterhaltung

Plus Das Musiktheater „Alle Jahre wieder“ bringt die Kinder im Landsberger Stadttheater zum Lachen. Dafür gibt es reichlich Applaus.

Ein Musiktheater für Kinder ab drei Jahren und für alle, die mitsingen wollen, präsentierte das Theater Mär im gut besuchten Landsberger Stadttheater. Für die Kinder gab es dabei viel zu lachen.

„Alle Jahre wieder“ hieß das lustige Programm von Theater Mär, präsentiert von Peter Wachter und Hannes Langanky als singende und musizierende Rentiere, die uns Menschen gar nicht unähnlich waren. Denn ebenso wie für die Kinder heißt auch für die Rentiere des Weihnachtsmanns alle Jahre wieder: warten. Warten auf den Schnee, auf den Weihnachtsmann, auf die Geschenke und auf die Plätzchen. Diese Wartezeit füllten die beiden Rentiere mit allerlei Aktionen, wie Schneemann bauen, Schneeballschlachten und natürlich singen. Dazu waren alle Anwesenden herzlich eingeladen und tatsächlich funktionierte es auch von Lied zu Lied besser.