Zwei Verletzte bei Fahrradunfällen in Landsberg

Bei zwei Fahrradunfällen sind am Samstag in Landsberg ein Mann und eine Frau leicht verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der erste Unfall gegen 12.35 Uhr am Penzinger Feld. Ein Radfahrer sei verbotswidrig auf einem Gehweg gefahren, als zeitgleich ein 43-jähriger Landsberger mit seinem Auto aus dem Parkplatz eines Supermarktes fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 15 Uhr wurde eine 49-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Von-Kühlmann-Straße leicht verletzt. Ein 56-jähriger Mann aus Peiting parkte mit seinem Pkw rückwärts aus einem Parkplatz aus und fuhr auf die Von-Kühlmann-Straße ein. Dabei übersah er die Radfahrerin, die in Richtung Mutterturm unterwegs war, berichtet die Polizei. Die Frau versuchte auszuweichen und bremste stark ab, wodurch sie stürzte und sich leicht verletzte. (AZ)