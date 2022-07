Zweimal die Traumnote 1,0 an der Johann-Winklhofer-Realschule

Plus Bei einer launigen Veranstaltung im Sportzentrum erhalten die Absolventinnen und Absolventender Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg ihre Abschlusszeugnisse.

„Es ist euer Tag, den ihr mit Stolz genießen könnt“, Realschulkonrektorin Ruth Riedle gratulierte den Absolventinnen und Absolventen der Johann Winklhofer-Realschule (JWR) in Landsberg. Schulleiter Herbert Wörlein befand sich noch im Krankenstand. An diesem Tag wurde auch eines verstorbenen Mitschülers gedacht.