Zweirad-Romantik pur: Vespa Joyride begeistert in Landsberg am Lech

Nach zweijähriger Pause war es endlich wieder so weit: Der SIP Scootershop lud zum legendären Vespa Joyride – und Vespa-Fans aus ganz Europa folgten dem Ruf an die Lechstadt. Was folgte, war eine Ausfahrt voller Klang, Charme und Gemeinschaftsgefühl. Bereits am Vormittag füllte sich das Gelände des SIP Scootershop mit knatternden Klassikern und glänzenden Rollerschönheiten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten nicht nur aus der Region, sondern von weit her an: Aus Aschaffenburg, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Meran, Vorarlberg – und sogar aus Taiwan. Vincent, ein leidenschaftlicher Vespa-Fahrer von der asiatischen Insel, sicherte sich wohl den Pokal für die weiteste Anreise.

Nach zweijähriger Pause ist der Vespa Joyride zurück. Foto: Thomas Haas

Die Route hätte malerischer kaum sein können: Vom Start am SIP Scootershop führte der Tross durch die historische Altstadt von Landsberg, wo die rollende Vespa-Kolonne Passanten zum Staunen brachte. Der Sound der Motorroller hallte durch die Gassen, begleitet von fröhlichem Winken und unzähligen Handyfotos. Über kleine Nebenstraßen und pittoreske Dörfer wie Stadl und Dettenschwang ging es weiter Richtung Süden, vorbei an grünen Wiesen und alten Bauernhöfen – eine Traumstrecke für jeden Vespa-Liebhaber. Entlang des Westufers des Ammersees rollte die Gruppe schließlich nach Utting, wo der Biergarten der Alten Villa zum gemütlichen Ausklang einlud. Bei Speis und Trank wurde gefachsimpelt, gelacht und angestoßen. Neue Bekanntschaften wurden geschlossen, alte Freundschaften gepflegt. Die gemeinsame Liebe zur Vespa verband Menschen unterschiedlichster Herkunft – und sorgte für eine ausgelassene Stimmung bis in die Abendstunden. „Genau so haben wir uns das nach der Pause gewünscht – Gemeinschaft, Genuss und ganz viel Vespa-Spirit“, so das Fazit der Veranstalter vom SIP Scootershop. Die Teilnehmer sind sich einig: Der Joyride ist zurück – und schöner denn je. Die Vorfreude auf die nächste gemeinsame Ausfahrt ist bereits jetzt groß.

