Zwillinge lösen Familienstreit aus

Bei einem Familienstreit in Landsberg muss am Donnerstag die Polizei eingreifen. Grund sind Zwillinge, die unter anderem die Mutter beißen.

In Landsberg haben Zwillingsschwestern eine Familienrangelei ausgelöst. Nach Angaben der Polizeiinspektion "rumore" es bereits länger in der Familie, weil sich die zwei 14-jährigen nicht an Regeln halten wollen. Am späten Donnerstagabend gipfelte deren Verhalten in einen Familienstreit, weshalb die Oma die Polizei rief.

Bei einem anderen Streit wurde eine Garderobe beschädigt

Bei einem der folgenden Gespräch wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine der 14-jährigen von einer der Erwachsenen zu Boden geschubst wurde. Andererseits sei die Mutter von einer ihrer Töchter in den Arm gebissen worden. Ständige Beleidigungen seien an der Tagesordnung. Bei einer anderen Rangelei sei bereits die Garderobe beschädigt worden. Die Beteiligten erwartet nun wegen den vorgebrachten Vorwürfen Strafanzeigen. (AZ)

