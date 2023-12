Bischof Bertram ernennt Pfarrer Thomas Rauch zum Domkapitular

Der frühere Landsberger Stadtpfarrer folgt auf Dr. Andreas Magg. Er hat konkrete Vorstellungen, wie er sich einbringen möchte.

Bischof Dr. Bertram Meier hat den früheren Landsberger Stadtpfarrer Thomas Rauch zum Domkapitular am Augsburger Dom ernannt. Rauch, der Pfarrer in St. Lorenz in Kempten bleiben wird, folgt zum 1. Januar 2024 Domkapitular Dr. Andreas Magg nach, der wegen seines Wechsels in das Amt des Landescaritasdirektors auf sein Kanonikat verzichtet hat.

Bischof Bertram: „Ich freue mich, mit Pfarrer Thomas Rauch einen Praktiker gefunden zu haben, der sowohl durch seine Seelsorge-Erfahrung als auch durch sein theologisches Format eine Bereicherung für unser Domkapitel als wichtiges Beratungsgremium des Bischofs sein wird. Vor allem für die Arbeitsgruppe ‚Priorisieren und Finanzieren‘ erwarte ich mir vom neuen Domkapitular wertvolle Impulse.“

Er will Themen aus dem Alltag der Gläubigen einbringen

Der 56-jährige Thomas Rauch möchte im Domkapitel vorwiegend die Expertise aus der Seelsorge vor Ort einbringen: „Ich bin Bischof Bertram sehr dankbar für die Berufung ins Domkapitel. Mit meiner langjährigen Erfahrung als leitender Pfarrer an unterschiedlichsten Orten und als Dekan in Landsberg, Augsburg und Schwabmünchen hoffe ich, viele Themen aus dem Alltag der Gläubigen mit in unser gemeinsames Wirken einbringen zu können.“

Die Bestellung neuer Domkapitulare geschieht stets im Wechsel – entweder durch die freie Übertragung durch den Bischof nach Anhörung des Domkapitels oder durch die Wahl des Domkapitels, die der Bestätigung durch den Bischof bedarf. Die Amtseinführung des neuen Domkapitulars wird am 7. Januar um 17 Uhr mit einer Vesper im Dom stattfinden.

Zehn Jahre war Thomas Rauch Stadtpfarrer in Landsberg

Thomas Rauch wurde 1967 in Buchloe geboren. 1995 empfing er im Augsburger Dom durch Bischof Viktor Josef Dammertz die Priesterweihe. Von 1995 bis 1997 wirkte er als Kaplan in Weilheim. Von 1997 bis 2000 arbeitete Thomas Rauch als Bischofssekretär bei Bischof Viktor Josef Dammertz, war in dieser Zeit auch Domvikar. Von 2000 bis 2010 war er Stadtpfarrer in Landsberg und von 2002 bis 2010 auch Dekan im Dekanat Landsberg. Weitere Stationen waren: Dompfarrer und Stadtdekan in Augsburg (2010 bis 2011), Stadtpfarrer in Bobingen, St. Felizitas (2011 bis 2022), Leiter der Pfarreiengemeinschaft Bobingen (2018 bis 2022), Dekan im Dekanat Schwabmünchen (2011 bis 2022). Seit Oktober 2022 ist Thomas Rauch Stadtpfarrer der Pfarrei Kempten St. Lorenz und Leiter der Cityseelsorge in Kempten. (AZ)

