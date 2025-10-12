Landsberger OB-Kandidat der Grünen einstimmig nominiert

Die Landsberger Grünen haben am Donnerstagabend einstimmig ihren Kandidaten für die Landsberger Oberbürgermeisterwahl gewählt: Moritz Hartmann. Der amtierende zweite Bürgermeister überzeugte laut Pressemitteilung die anwesenden Mitglieder des Ortsverbands mit seiner engagierten Rede und klaren Vorstellungen für die Zukunft Landsbergs.

Grünen-OB-Kandidat will ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für Landsberg

„Unsere lokale Politik in Landsberg darf sich nicht nur auf das Hier und Jetzt orientieren, sondern muss zukunftsorientiert, nachhaltig und gerecht sein“, wird Moritz Hartmann zitiert.

Hierzu braucht es nach Hartmann ein Mobilitätskonzept, welches sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Landsberg ist demnach eine Stadt der kurzen Wege und hier bietet sich das Radfahren, Zufußgehen oder der Stadtbus einfach an.

Weitere Schwerpunkte setzte Hartmann in der Kulturpolitik, der Stadtentwicklung ebenso wie im Klimaschutz und der Klimaanpassung der Stadt Landsberg.

Der ehemalige langjährige Vorsitzende des Kreisjugendrings und langjährige Pfadfinderleiter möchte darüber hinaus die Jugend stärker in die Stadtpolitik einbinden. „Jugendliche und junge Erwachsene müssen mehr beteiligt werden, wenn es um ihre Zukunft geht“, betont Hartmann. (AZ)