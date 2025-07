Was Landsberger Grundschüler im Wald erleben

In den Grundschulen steht in den dritten Klassen das Thema Wald auf dem Lehrplan. Passend dazu, als praktische Ergänzung, bietet das Forstamt der Stadt Landsberg seit vielen Jahren die Walderlebnistage an. Auch in diesem Jahr wurden sie wieder von Forstamtsleiter Michael Siller und seinem Team initiiert und durchgeführt.

Mit Feuereifer waren dieses Jahr 227 Schülerinnen und Schüler von zehn dritten Klassen aller Landsberger Grundschulen dabei. Die Aufgaben, die ihnen gestellt wurden, waren dabei gar nicht so einfach: Welche Klasse baut am schnellsten eine Blockhütte? Welche Gegenstände gehören in den Wald und welche nicht? Wer war am geschicktesten beim Sägen? Wer schaffte es am schnellsten, Baumpuzzleteile richtig zusammenzufügen? Solche und noch viel mehr Aufgaben mussten die Kinder innerhalb einer bestimmten Zeit erledigen und hinterher auch noch spannende und interessante Fragen zu Wald und Tieren beantworten. Gefragt waren dabei Kraft und Geschicklichkeit, Kombinationsfähigkeit und Teamgeist.

Zwischen dem ersten und zweiten Rang liegen zehn Punkte

In der Schulwertung hat die Klasse 3b der Grundschule Erpfting mit ihrer Rektorin Sandra Fuchs und der Klassenlehrerin Sophia Walczyk mit 257 Punkten den dritten Platz belegt. Sabine Ronimi folgt auf dem zweiten Platz mit ihrer Klasse 3c der Grundschule am Spitalplatz und insgesamt 270 Punkten. Zehn Punkte mehr und damit Sieger der Walderlebnistage 2025 ist die Klasse 3a der Grundschule am Spitalplatz mit der Klassenleiterin Jeanette Harz.

Icon Vergrößern Der dritte Platz ging in diesem Jahr an die Klasse 3b der Grundschule Erpfting. Foto: Stadt Landsberg Icon Schließen Schließen Der dritte Platz ging in diesem Jahr an die Klasse 3b der Grundschule Erpfting. Foto: Stadt Landsberg

Alle Kinder aus den Siegerklassen sowie deren Lehrerinnen bekamen von Michael Siller und Lechpark-Ranger Darjusch Sanktjohanser ein Roteichen-Pflänzchen, dem Baum des Jahres 2025, das sie einpflanzen dürfen. Die Roteiche stammt aus der östlichen Hälfte Nordamerikas und kann bis zu 500 Jahre alt werden. Die Blätter des bis zu 30 Meter hohen Laubbaumes färben sich im Herbst tiefrot. Im Gegensatz zu anderen Eichen ist ihre Rinde glatt und grau, später bekommt sie tiefe Rillen und flächige Borkenbereiche. Die Roteiche findet man oft in der Stadt, da sie unempfindlich gegen Streusalz und trockenheitstolerant ist. Besonders interessant fanden die Kinder, dass die Roteiche als „Feuerriegel“ sehr gut geeignet ist. Ihr Laub ist nämlich schwer entzündlich. Sowohl in der Krone als auch am Boden. Damit verlangsamt sie die Ausbreitung von Waldbränden. (AZ)