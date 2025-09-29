Starpianist Igor Levit fasziniert Landsberger Gymnasiasten

„Schöner kann ein Festival nicht beginnen“, freute sich Moderatorin Katharina Neuschaefer. Beim großen Schulkonzert des Festivals der Nationen mit Starpianist Igor Levit führte sie die 900 Schülerinnen und Schüler aus der näheren und etwas weiteren Umgebung von Bad Wörishofen im großen Kursaal an das großartige Programm heran. Auch rund 70 Mädchen und Buben aus dem Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasium waren dabei. Unsere Redaktion durfte sie begleiten.

Katharina Neuschaefer bedankte sich zunächst beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, bei unterstützenden Politikern, dem Bürgermeister und dem Kurdirektor der Stadt Bad Wörishofen sowie dem Intendanten des Festivals der Nationen für die Unterstützung des nun im dritten Jahr stattfindenden Projekts „Vorsicht! Klassik!“. Das Projekt bei freiem Eintritt soll der Nachwuchsförderung dienen.

Die Schüler aus Landsberg reisen mit dem Bus an

Die morgens per Bus aus Landsberg angereisten 70 Schülerinnen und Schüler aus den 11. und 12. Klassen des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums mit ihrem Musiklehrer Andreas Kretschmer durften sich von den oberen Rängen aus auf ein großartiges Konzerterlebnis mit dem Weltklasse-Pianisten Igor Levit freuen. Ebenso auf das aus jungen, herausragenden Musikerinnen und Musikern bestehende vbw Festspielorchester, das auf einer Initiative der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft und des „Festival der Nationen“ basiert.

Die Begegnung mit dem Dirigenten Christoph Adt war für Andreas Kretschmer eine besondere, denn bei ihm hatte er einst studiert. „Während der drei Jahre in seinem Orchesterdirigat konnte ich ihm einiges abschauen“, so Kretschmer im Gespräch mit unserer Redaktion. Der engagierte und beliebte Musiklehrer berichtete über das Projekt: „Zu diesem besonderen Event waren wir auch vor zwei Jahren eingeladen, jetzt duften andere mitfahren, die sich überwiegend im Wahlunterricht für Musik entschieden hatten.“

„Professor Adt, was bedeutet für sie die Arbeit mit diesem Orchester“, wollte Moderatorin Katharina Neuschaefer wissen. „Wir haben uns vor zwei Wochen kennengelernt, jedoch hatten sich die Musizierenden im Vorfeld gut auf das Programm vorbereitet“, antwortete der weltweit gefragte Dirigent. Mit einer Glanzleistung präsentierte sich das Ensemble zu Konzertbeginn mit der Ouvertüre zur Oper „Figaros Hochzeit“. Vielleicht inspirierte dieses wunderbare Zusammenspiel einige Zuhörende zum Erlernen eines Instruments.

Beim Schulkonzert im großen Kursaal in Bad Wörishofen war das vbw Festivalorchester unter der Leitung von Professor Christoph Adt zu hören. Foto: Thorsten Jordan

Der 1987 in Nischni, Nowograd geborene deutsch-russische, von Musikfreunden als Jahrhundertpianist bezeichnete, Igor Levit, begann im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel, worauf eine sensationelle Karriere folgte, bei der Beethoven ständiger Wegbegleiter war. Alle 32 Klaviersonaten hat Levit eingespielt. Nun erzählte er seiner munteren, jungen Zuhörerschar, wie er zu Hause, wo viel Musik gemacht wurde, auf dem Topf sitzend zum Klavier rutschte, mit den Fingerchen nach oben griff, eine Taste erwischte und fasziniert feststellte, es kommt ein wunderschöner Ton heraus. Mittlerweile verzaubern seine, dem Klavier entlockten Töne die internationale Musikwelt.

Starpianist Igor Levit zeigt in Bad Wörishofen sein Improvisationstalent

Den Schülerinnen und Schülern offenbarte der Ausnahmepianist mit einer Kadenz seine improvisatorischen Fähigkeiten. Am kontrastreichen Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in C-Dur, op 15, das zwischen 1795 und 1801 entstand, hatte Ludwig van Beethoven lange gefeilt. Mit dem selbstbewussten ersten Satz, einem stimmungsvollen zweiten und dem effektvollen virtuosen Rausschmeißer, traten Orchester und Solist in einen variationsreichen Dialog und zauberten eine raumfüllende Klangpracht in den großen Kursaal.

Zu den beeindruckenden, kreativen musikalischen Darbietungen fanden leider nicht alle Jugendlichen Zugang. So herrschte zeitweise eine Unruhe im Parkett, die auch andächtig Lauschende empfindlich störte. Die konzerterfahrenen Schülerinnen und Schüler des Landsberger Gymnasiums hingegen wussten das einmalige Erlebnis eines hochkarätig besetzten Livekonzerts zu schätzen und waren genauso begeistert davon, wie ihr Musiklehrer Andreas Kretschmer, der fand, „es hätte auch noch ein wenig länger dauern können“.

Das Festival der Nationen unter dem Motto „Stars & junge Weltelite“ findet noch bis Sonntag, 5. Oktober, in Bad Wörishofen statt. Mehr Informationen und das Programm finden sich unter www.festivaldernationen.de