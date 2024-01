Landsberg

vor 31 Min.

Kreisverkehr im Landsberger Westen wird mehrere Wochen komplett gesperrt

Plus Heuer stehen im Landkreis Landsberg etliche große Straßenbaumaßnahmen an – auch an der Schnittstelle zwischen A96 und B17. Auch das Radwegenetz wird verbessert.

Von Christian Mühlhause, Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Der große Kreisverkehr im Landsberger Westen ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt im Landkreis. Rund 30.000 Fahrzeuge nutzen ihn werktags im Schnitt. Dieses Jahr wird er für mehrere Wochen komplett gesperrt und saniert, wie das staatliche Bauamt Weilheim auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Auch am Kreisverkehr im Landsberger Osten, der ebenfalls einen Anschluss an die A96 hat, sollen die Bauarbeiter heuer anrücken.

Neben dem Kreisverkehr im Westen der Stadt würden auch die Auf- und Abfahrten der B17 und der A96 sowie in Richtung Landsberg und Schongau erneuert, informiert Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt. „Die Vollsperrung erfolgt in den Sommerferien. Die Baukosten werden rund eine Million Euro betragen.“ Auf 330 Meter Durchmesser kommt der 2007 freigegebene Kreisverkehr und gilt als größter Deutschlands. Die Planer hatten sich im Vorfeld lange den Kopf darüber zerbrochen, wie man die neue Trasse der Bundesstraße, die als westliche Umfahrung von Landsberg dient, optimal an die Autobahn anbinden könnte. Am Ende entschieden sie sich gegen die klassische Lösung, wie man sie von vielen Autobahnkreuzen kennt. Es entstand kein „vierblättriges Kleeblatt“, wie es in Fachkreisen genannt wird, sondern ein großer Kreisverkehr. Laut Andreas Lenker ist angedacht, den Verkehr über die A96-Anschlussstelle Landsberg Nord umzuleiten. Die Gespräche zur genauen Umleitungsstrecke liefen aber noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen