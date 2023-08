Was passiert mit dem Baum im Landsberger Lechwehr?

Plus Das Wasserwirtschaftsamt plant, den am Lechwehr festsitzenden Baum zu beseitigen. Für die aufwendige Aktion muss aber erst der richtige Zeitpunkt kommen.

Bei Passantinnen und Passanten, die auf der Karolinenbrücke unterwegs sind, ist er momentan ein beliebtes Fotomotiv: der umgestürzte Baum, der seit einigen Tagen im Bereich des Lechwehrs feststeckt. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim plant nun jedoch, die neue „Attraktion“ in einer recht aufwendigen Aktion zu beseitigen. Dazu muss allerdings zunächst auf den richtigen Zeitpunkt gewartet werden.

Laut Steffen Lehmann, der für den Landkreis Landsberg und den Landkreis Starnberg zuständige Abteilungsleiter beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim, muss der Baum wohl irgendwo zwischen Lechwehr und der Staustufe weiter südlich umgestürzt und dann ins Wasser gestürzt sein. Jetzt plane die Fachbehörde, tätig zu werden.