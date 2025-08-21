Landsberger Ordnungsamt erstellt gemeinsam mit der Polizei einen Schulwegplan

Der Schulweg ist für ABC-Schützen meist der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Um die Kinder gut darauf vorzubereiten, wird Eltern empfohlen, frühzeitig mit ihnen zu üben und sie an die Hand zu nehmen. Pünktlich zum neuen Schuljahr gibt es laut einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg wieder den Schulwegplan, der vom Ordnungsamt gemeinsam mit der Polizei erstellt wurde.

Dieser Plan ist eine wertvolle Hilfe für Eltern sowie Kinder. Im Schulwegplan 2025/2026 sind Fußgängerüberwege, Unterführungen, Fußgängerampeln, Schulweghelferüberwege und der günstigste Schulweg verzeichnet. Wenn Schulanfängerinnen und Schulanfänger von Anfang an richtig angeleitet werden und der Schulweg gemeinsam geübt wird, reduziert sich das Unfallrisiko erheblich.

Schulanfänger fällt die Orientierung im Straßenverkehr noch schwer

Die Hauptunfallursache ist laut der Pressemitteilung das Überqueren der Fahrbahn. Schulanfänger müssen erst lernen, gefährliche Verkehrssituationen zu erkennen und entsprechend zu reagieren, da ihnen entwicklungsbedingt die Orientierung im Straßenverkehr noch schwerfällt. Der neue Schulwegplan enthält Empfehlungen für den derzeit sichersten Schulweg. Dieser ist nicht immer der kürzeste, da zur Vermeidung von Gefahrenpunkten auch kleine Umwege möglich sind.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Polizeiinspektion Landsberg zu Schulbeginn die neuralgischen Punkte überwachen und betreuen, heißt es in der Pressemitteilung. An die Autofahrerinnen und Autofahrer wird appelliert, rund um den Schulbeginn besonders aufmerksam und rücksichtsvoll gegenüber den jungen ABC-Schützen zu sein. Der aktuelle Schulwegplan steht ab sofort auf der Internetseite der Stadt Landsberg (www.landsberg.de) zum Download zur Verfügung. (AZ)