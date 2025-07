Der Vorverkauf für die Landsberger Rathauskonzerte startet

Klassikfreunde aufgepasst: Die Landsberger Rathauskonzerte starten am 21. September mit sechs Abendkonzerten, einem Familienkonzert und einem Nachholtermin. Der Vorverkauf für die beliebte Konzertreihe im Festsaal des Historischen Rathauses startet am Montag, 28. Juli, im Internet, aber auch im Theaterbüro und im Reisebüro Vivell. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemeldung.

Acht Ensembles sind ab September im Festsaal des Historischen Rathauses mit interessanten und hochkarätigen Programmen zu erleben. Das Auftaktkonzert direkt nach der Langen Kunstnacht am Sonntag, 21. September, gestaltet der Landsberger Oboist Christoph Hartmann, einer der beiden künstlerischen Leiter der Reihe. Er gastiert mit seinem Philharmonischen Oboen Quartett. Am dritten Advent gibt es eine Familien-Matinée: Das Ensemble „Fagotti Parlandi“ erzählt die Geschichte von „Elli, der Dampflokomotive“. Außerdem wird das im Vorjahr ausgefallene Konzert „Tieftöner“ nachgeholt. Das komplette Programm:

Sonntag, 21. September, 18 Uhr, Philharmonisches Oboenquartett: Vier Instrumente, eine Vision. 2016 von Christoph Hartmann (Oboe), Luíz Filip Coelho (Violine), Walter Küssner (Viola) und Clemens Weigel (Violoncello) gegründet, versucht das Philharmonische Oboen Quartett neue Wege zu gehen, sei es durch das Wiederentdecken verschollener Repertoires oder das Animieren von Komponisten, neue Werke zu entwickeln oder durch das Zusammenspiel von Musik und Literatur.

Samstag, 25. Oktober, 18 Uhr, „Tieftöner“ mit Franz Lichtenstern, Sophie Lücke und Tomoko Nishikawa: Die beiden tiefsten Streichinstrumente Violoncello und Kontrabass werden im Konzert „Tieftöner“ die Hauptrolle spielen.

Sonntag, 16. November, 18 Uhr, Azzolini & Friends: Der legendäre italienische Fagottist Sergio Azzolini kommt mit drei Freunden nach Landsberg, um auf alten Instrumenten Musik des italienischen und deutschen Barocks zu spielen.

Sergio Azzolini bringt einige Freunde mit zu seinem Auftritt bei den Landsberger Rathauskonzerten. Foto: Berthold Hildebrand

Sonntag, 14. Dezember, 11 Uhr, Familienkonzert: „Elli, die Dampflokomotive - ein musikalisches Märchen“: Das Ensemble Fagotti Parlandi erhielt zahlreichen Auszeichnungen und ist darüber hinaus Preisträger des Musikförderpreises des Bezirks Schwaben 2024. Für junge und alte Kinder ab fünf Jahren.

Samstag, 17. Januar, 18 Uhr, Saxophon-Quartett clair-obscur: Oper, Ballett, Kino, Symphoniekonzert, Kammermusik oder Musical? Beim aktuellen Programm „Big Night Out“ von clair-obscur kann man alles erleben - in nur zwei Stunden.

Freitag, 27. März, 20 Uhr, Duo Récital mit Stéphanie Huang und Nathalia Milstein: Paris zu Gast in Landsberg. Die junge Solocellistin des Orchestre de Paris Stéphanie Huang kommt mit ihrer Duopartnerin, der renommierten Pianistin Nathalia Milstein, ins Landsberger Rathaus.

Samstag, 18. April, 18 Uhr, Herbert Schuch – Klavierabend: Ein Klavierabend, der um den großen Franz Schubert kreist. Schuberts späte A-Dur-Sonate erklingt mit Werken, die auf Schubert Bezug nehmen.

Sonntag, 10. Mai, 18 Uhr, Cello und Bandoneon mit Øyvind Gimse und Per Arne Glorvigen: Ein besonderes Konzerterlebnis in der ungewöhnlichen Besetzung mit Cello und Bandoneon, gespielt von zwei Ausnahmekünstlern. (AZ)