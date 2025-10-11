Landsberger Tierschutzhunde suchen dringend ein Zuhause

Im Landsberger Stadtteil Ellighofen leben drei Tierschutzhunde, die auf das passende Herrchen oder Frauchen warten. Thietje, Bibi und Mausi vom Tierschutzverein Happy Animals Herrsching sind vorübergehend bei Horst und Charlotte Rieboldt untergebracht. Das Ehepaar lebt in einem liebevoll gepflegten Bauernhaus mit großem Garten, der keine Hundewünsche offen lässt. Auf dem Grundstück herrscht reges Treiben. Jeder Besucher wird freudig von der Rasselbande begrüßt. Auch Katzen gibt es hier. Sie bleiben aber lieber für sich im schattigen Haus. Die Hunde leben in einem kleinen Rudel zusammen. Sie verstehen sich prächtig miteinander und erkunden häufig zusammen jede Ecke des Gartens. Sandra Erling hat sich der Rettung von Hunden verschrieben. Mit Happy Animals setzt sie sich als dritte Vorsitzende auch im Verein für die Vierbeiner ein. Sie erklärt, welche Vorteile die Unterbringung im Rudel hat: „Gerade ängstliche oder traumatisierte Hunde lernen von anderen Hunden, denn viele Menschen verstehen sie ja nicht gleich.“ Dadurch kommt der Verein auch ganz ohne harte Maßnahmen wie den Zwinger aus. So sind die Tiere später leichter zu vermitteln. In Ellighofen gibt gerade Berner Sennen-Mischling und Rudelchef „Wiggerl“ den Ton an. Er ist mit Sandra zu Besuch. Er hilft ungemein bei der Sozialisierung neuer Hunde und gibt Orientierung bei alltäglichen Dingen wie fressen, schlafen oder dem Spaziergang. Auch Thietje, Bibi und Mausi weichen ihm nicht von der Seite.

Icon vergrößern Sandra Erling vom Verein Happy Animals kümmert sich aufopferungsvoll um alle ihre tierischen Schützlinge. Bibi (links) und Thietje (2. von links) schmeckt das Leckerli besonders gut. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sandra Erling vom Verein Happy Animals kümmert sich aufopferungsvoll um alle ihre tierischen Schützlinge. Bibi (links) und Thietje (2. von links) schmeckt das Leckerli besonders gut. Foto: Christian Rudnik

Thietje hat eine besonders tragische Vergangenheit: Er kam bereits vor sechs Jahren aus Spanien hierher in private Besitz und nun ist seine Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, sich um ihn zu kümmern. Der Mischling ist nicht gerne alleine, deshalb fühlt er sich in der lebhaften Hundefamilie in Ellighofen pudelwohl. Ideal wäre für ihn ein Zuhause, in dem es andere Vierbeiner gibt. Die knapp ein Jahr alte Bibi (40 Zentimeter Schulterhöhe) ist leichtfüßig und findet immer einen gemütlichen Platz in der Sonne. Sie wirkt zwar zunächst schüchtern, sei aber sehr aktiv. Mit ihr könne man auch Hundesport betreiben oder wandern gehen, sagt Erling. „Es gibt zwar pauschal keine Anfängerhunde, aber ich denke, Bibi wäre gut geeignet für eine junge Familie“, so die Tierschützerin. Mausi ist die dritte im Bunde. Ihren Namen verdankt sie den spitzen Ohren, die an das Nagetier erinnern. Und auch ihrer Größe könnte er geschuldet sein. Sie ist zwei Jahre und 30 Zentimeter hoch. Unter dem Terrassentisch, der Riebolds, wo sie sich vor der Herbstsonne im Schatten versteckt, ist Mausi kaum zu erkennen. Eigentlich hätte die kleine Hündin schon vermittelt werden sollen. Der Interessent sprang in letzter Sekunde ab und Mausi blieb zurück. Die zwei Jahre alte Hundedame ist aufgeweckt, aufmerksam und sucht die Nähe zu Menschen.

Icon vergrößern Thietje ist am liebsten mit anderen Hunden zusammen. Ein Foto alleine mit ihm hat Seltenheitswert. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thietje ist am liebsten mit anderen Hunden zusammen. Ein Foto alleine mit ihm hat Seltenheitswert. Foto: Christian Rudnik

„Den richtigen Hund zu finden ist wie beim Verlieben. Das geht schwierig über ein Bild“, weiß die Tierliebhaberin Erling. Die Vermittlung hat deshalb auch mehrere Schritte. Das erste Kennenlernen findet im weitläufigen Garten der Pflegeeltern statt. Hier können sich Hund und Mensch in Ruhe beschnuppern. Ein gemeinsamer Spaziergang ist auch auf dem Programm. Danach wird das zu Hause der Vermittlungswilligen unter die Lupe genommen. Gibt es grünes Licht, steht einer Adoption nichts mehr im Wege. Wer Interesse an einer Adoption hat, kann sich unter der 08246/803 melden.

Icon vergrößern Auch entspannen muss mal sein: Wiggerl (links) und Mausi unter dem Terassentisch. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch entspannen muss mal sein: Wiggerl (links) und Mausi unter dem Terassentisch. Foto: Christian Rudnik

Am Freitag war Welthundetag. Ein eigener Tag, um nochmal besonders auf die haarigen Begleiter und ihre wichtige Rolle zu erinnern. Und das zurecht, wie eine von Wiggerls Heldentat zeigt. Nicht nur die Hunde bei Riebolds nimmt der Rüde unter seine Fittiche, auch Hunde-Rettungen gehören zu seinen Verdiensten. Als die Vermittlung einer anderen Vereins-Hündin nach Salzburg gelingt, entwischt das neu adoptierte Tier aus ihrem Sicherheitsgeschirr und ist erstmal spurlos verschwunden. Der Wechsel vom ruhigen weitläufigen Zwischenzuhause am Wald in die belebte Innenstadt war wohl zu viel für sie. Kurzerhand nimmt Wiggerl den langen Weg nach Österreich auf sich und siehe da: Durch sein besonderes Vertrauensverhältnis zu seinen Schützlingen gelingt es ihm, die vermisste und verängstigte Hündin im Gestrüpp aufzuspüren. Durch seine Heldentat hat sich der Mischling nicht nur Dankbarkeit verdient, sondern auch einen lebenslangen Knochenvorrat aus dem Nachbarland.

Icon vergrößern Die junge Bibi ist neu in Ellighofen. Mit ihrem ruhigen Wesen ist sie eine angenehme Zeitgenossin. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die junge Bibi ist neu in Ellighofen. Mit ihrem ruhigen Wesen ist sie eine angenehme Zeitgenossin. Foto: Christian Rudnik

Ortswechsel nach Italien: Die Situation der herrenlosen Tiere wird auch im Ausland immer schlimmer. Viele Hunde leben lange auf der Straße. So auch Teddy. Er hat einen langen Weg hinter sich: Seine Geschichte beginnt im Süden Italiens. Als junger Hund kam er in ein Rifugio, von dort aus reiste er dann in eine Pflegestelle im Allgäu. Hier hat er sich zu einem freundlichen und verspielten Hund entwickelt, der sich gut im Rudel einfügt und Menschen offen begegnet. Teddy ist extrem schlau und erkennt sehr schnell, ob jemand ihm klare Orientierung geben kann.

Im Moment kümmert sich der Verein Cani di Italia e.V. mit Sitz in Scheuring von Giovanna Giaffa um ihn. Die gebürtige Landsbergerin ist nach Süditalien ausgewandert und kümmert sich dort um Straßentiere, aber auch ihre Vermittlung nach Deutschland. Nun soll auch Teddy eine finale Heimat finden. „Teddy kommt wahrscheinlich aus armen Verhältnissen und will seinen neu erlangten Lebensstandard sichern. Er verteidigt seine Ressourcen“ sagt die Vereinsgründerin. Deshalb brauche er für den Start in Deutschland zunächst klare Regeln und einen standfesten Besitzer. Giovanna ist aber zuversichtlich, dass er sich schnell einleben wird. Wer Erfahrung mit Hunden und keine Scheu hat, den cleveren Teddy an die Hand zu nehmen, solle sich dringend bei ihr melden.

Icon vergrößern Hund Teddy aus Italien sucht ein Zuhause in Deutschland. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hund Teddy aus Italien sucht ein Zuhause in Deutschland. Foto: Christian Rudnik

Viele Menschen denken bei einer Adoption zuerst an das örtliche Tierheim. Warum eine Vermittlung aus dem Ausland auch sinnvoll sein kann, erklärt die Wahl-Italienerin so: „Das System in Deutschland ist schwierig, vor allem für Menschen ab sechzig“. Neben dem Alter sind auch Kriterien wie ein Garten häufig gern gesehen. Giovanna hat da mehr Spielraum. „Ich hab tausend Quadratmeter zu Hause und mein Hund sitz immer genau dort wo ich bin“, erzählt sie lachend. Es gäbe verschiedene Konzepte, die für verschiedene Hunde funktionieren. „Nicht jeder Hund passt in jede Situation und zu jedem Menschen, aber man muss vorsichtig sein, pauschal abzulehnen.“

Die Situation der Straßenhunde in Italien ist tragisch. Seit 1991 sind Tötungen verboten, allerdings werden die Hunde oft lebenslang eingesperrt. Genau davor konnte Giovanna Teddy retten. „Die Hunde rücken ständig von der Straße nach, manchmal werden sie mir einfach über den Zaun geworfen.“

Doch nicht jeder Hund ist für das Leben in Deutschland geeignet. Und auch mit der Verantwortung, sobald das Tier angekommen ist, ist es oft schwierig. Wer kümmert sich, wenn es doch nicht passt? Oder der neue Besitzer verstirbt? Wenn die Tiere dann in deutschen Tierheimen landen, fängt das Dilemma von vorne an. „Alle meine Tiere können wieder zurückkommen“ betont Giovanna. Sie versucht immer Kontaktdaten mitzugeben, damit es zu dieser Problematik nicht kommt.

Wer Teddy ein neues Zuhause bieten möchte, erreicht Cani di Italia e.V unter 0049-171-3197851.